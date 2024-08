Após gravar com Andressa Urach, ator pornô nega ser “ex-gay”

Vídeo grupal foi anunciado por Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O dançarino e produtor de conteúdo adulto gay Bruno ZL, que gravou um vídeo pornô grupal com Andressa Urach e MC Pipokinha, negou que seja “ex-gay”. Ele foi questionado por um seguidor se “deixou de ser gay” devido à interação sexual com mulheres.

Bruno ZL disse estar “fazendo pink money reverso”, ou seja, lucrando com o mercado adulto heterossexual, assim como muitos atores héteros lucram em produções gays.

“Não existe ex-gay, a gente nasce assim. Simplesmente isso. Assim como os héteros gravam com os gays, eu fui lá e gravei com os héteros. Estou fazendo pink money reverso”, disse.

Ele também revelou como foi a experiência de gravar com Andressa Urach e MC Pipokinha: “Eu já conhecia a Pipokinha. Como vocês sabem, eu sou dançarino dela. Eu fiquei um pouco nervoso no começo, mas depois desenrolou. A Andressa eu conheci no dia, muito profissional e incrível. Ela me deixou muito à vontade”.



Membro do balé da MC Pipokinha, Bruno ZL se popularizou nas redes sociais por manter perfis em plataformas adultas, como OnlyFans, além de acumular mais de um milhão de seguidores em uma conta +18 no X.

O vídeo grupal foi anunciado por Andressa Urach. Além de Pipokinha e Bruno ZL, a gravação contou com a participação do marido de Urach, Lucas Ferraz. O resultado já foi disponibilizado no perfil de Andressa no Privacy e, segundo Bruno ZL afirmou nos comentários da postagem, “foi uma delícia”.