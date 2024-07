Em novo vídeo adulto, Urach se une a funkeira, ator pornô e dançarino

- Foto: Reprodução | Instagram

Criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach segue a todo vapor com sua produção de conteúdo. Ela, que já fez parceria com outros criadores, anunciou que fez uma 'festinha' com outras três pessoas.

Segundo ela, a produção começou na noite da sexta-feira, 12, e encerrou na manhã do sábado, 13. Um dos participantes da produção é o namorado de Urach, Lucas Ferraz.

Além do casal, participam ainda do vídeo a funkeira MC Pipokinha e o dançarino Bruno ZL, da equipe do ballet da funkeira e criador de conteúdo gay.

"Olha que legal, que divertida essa gravação hoje. Pipokinha maravilhosa como sempre. Saudade. Por isso que tem sempre conteúdo. A saudade mata e a gente mata ela", disse Urach.