Urach e mais: veja famosas que investiram na criação de conteúdo +18

Um dos grandes nomes atuais da monetização de conteúdo explícito no Brasil é o da Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora britânica Lily Allen anunciou que, na semana passada, abriu um perfil no OnlyFans, site onde são publicados conteúdos adultos. Ela resolveu investir na venda de fotos dos seus pés. De acordo com a estrela, que cobra aproximadamente R$ 57 mensais aos assinantes, a ideia surgiu após ela fazer uma sessão de manicure.

“Ela disse que eu poderia ganhar muito dinheiro vendendo fotos dos meus pés e pensei: ‘Por que não?’”, revelou. Ela contou detalhes em seu podcast, ‘Miss Me?’. “Eu tenho uma moça que vem fazer minhas unhas e ela me informou que eu tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bastante raro. Sim, meus pés são muito bem avaliados na internet”, completou.

A cantora britânica Lily Allen anunciou que, na semana passada, abriu um perfil no OnlyFans | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lily não é a única famosa que tem investido em plataformas conhecidas por terem conteúdo para maiores de 18 anos. MC Mirella, Andressa Urach e outras integram a lista.



Confira:



Cardi B



A rapper estadunidense, responsável por famosos hits como “WAP” e “I Like It”, criou um perfil no OnlyFans e fatura aproximadamente 10 milhões de dólares por mês.

Iggy Azalea

Quem também faz parte do site é a cantoraIggy Azalea,que já chegou a ficar entre as estrelas mais bem pagas da plataforma, faturando mais de 9 milhões de dólares em seus dois primeiros meses.

Bella Thorne



Com suas fotos e vídeos sensuais, a ex-atriz mirim da Disney, Bella Thorne, que hoje está com 26 anos, também está entre as mais bem pagas da plataforma, ganhando mais de 11 milhões de dolares mensais com suas fotos e vídeos sensuais.

Anitta



Em 2021, a funkeira brasileira Anitta criou perfil no OnlyFans para divulgar um vídeo fazendo tatuagem íntima. Desde então, ela deixou a página ativa e não tem o hábito de postar com muita frequência, mas é estimado que ganha alguns milhões de reais por ano.

MC Mirella



Mirella cria conteúdo adulto para o OnlyFans e Privacy. Com um alto faturamento, a cantora parou a produção durante a gravidez de sua primeira filha com Dynho Alves, mas voltou com tudo após passar um período em casa com a pequena.

Andressa Urach



Um dos grandes nomes atuais da monetização de conteúdo explícito no Brasil é o da Andressa. Além de Urach dificilmente sair do top 10 do ranking de faturamento da Privacy, a estrela afirmou em entrevistas que já chegou a acumular mais de R$ 1 milhão em 40 dias na plataforma.