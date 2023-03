Advogada diz que MC Pipokinha não quis ofender professores

A funkeira conhecida como MC Pipokinha está na mira da Polícia Federal e Ministério Público e vem tendo seus shows cancelados reiteradamente. A cantora virou notícia nacional ao aparecer recebendo sexo oral de uma mulher durante um show e se envolveu em polêmicas com professores e protetores de animais.

Na última semana, três casas de eventos cancelaram shows da funkeira autointitulada "Rainha da Putaria". O principal motivo alegado pelas produtoras é o fato da cantora, em um vídeo recente publicado nas redes sociais, ter debochado do salário de professores. A declaração foi feita após ser provocada por um fã, que comentou que não gosta de "ninguém falando merda sobre você".

“Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, por que ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer em casa mesmo”, respondeu a MC. E em seguida partiu para as comparações financeiras: “Ainda receber o que o professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado pra caralho só de ser um professor. Não discute com ela não, tadinha. Não discute porque ela pode acabar descontando tudo em você, mandando você fazer vários trabalhos, te reprovando na prova. Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora, às vezes. Tem que estudar muito, não discute com ela”, acrescentou.

Além de criticada pela fala sobre o salário de professores, Pipokinha se tornou alvo de uma ação protocolada no Ministério Público Federal (MPF) pelo deputado federal Delegado Matheus Laiola (União-PR), que pede a prisão da funkeira a acusando de maus-tratos aos animais e zoofilia. A denúncia é baseada em um vídeo da cantora, publicado na rede social de conteúdo adulto Only Fans, em que supostamente utiliza gatos para gestos sexuais.

"Acabamos de comunicar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para que investiguem o crime de maus-tratos (zoofilia) praticado por esta pessoa! Para a Polícia Federal, sugerimos a possibilidade de pedir ao Poder Judiciário a Prisão Preventiva da abusadora. Também entramos em contato com a plataforma digital que veiculou o ato, para retirada imediata do conteúdo. Pipokinha cometeu um crime e deverá responder por isso", escreveu o deputado em seu Twitter.

Na tentativa de conter a crise, a advogada de MC Pipokinha, Adélia de Jesus Soares, divulgou na noite de sexta-feira, 10, um comunicado afirmando que a funkeira "não agiu com a pretensão de ofender" os professores e negando que a cantora tenha praticado zoofilia.

Confira a íntegra da nota: