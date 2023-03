Thomaz Costa critica declaração de MC Pipokinha sobre professora

O ator Thomaz Costa, de 22 anos, criticou uma declaração da MC Pipokinha nas redes sociais, onde a artista desqualificou uma professora, dizendo ganhar R$ 70 mil por baile, enquanto a profissional de educação ganhava apenas R$ 5 mil.

A situação ocorreu após a professora reclamar com uma aluna que afirmava ser fã da artista de 24 anos. “Aguentar desaforo do filho dos outros, tem que ter nada para fazer em casa Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora”, disse Pipokinha.

Em seus stories, Thomaz saiu em defesa dos professores e lamentou a declaração da funkeira. Ele disse ainda possui diversos familiares que trabalham na área e que não aceita que a profissão seja desqualificada.

“Enquanto isso, MC Pipokinha sendo idolatrada pelo Brasil atualmente, tendo uma fala dessas [...] Minha mãe é professora, minha tia é professora, minha prima é professora e elas são incríveis. Nunca ninguém vai desmerecer um professor perto de mim”, escreveu o ex-Fazenda.

Funkeira polêmica

MC Pipokinha tem ascendido ultimamente nas redes sociais e levantado um debate sobre os limites da sensualidade durante uma apresentação de show. Usuários das redes sociais já comentaram e publicaram conteúdo da funkeira dizendo que se tornam “um conservador” ao se deparar com seu conteúdo nas redes.

Nesta última semana, a funkeira se envolveu em mais uma polêmica, depois que uma fã fez sexo oral na artista durante um show. Depois disso, ela apareceu chorando ao dizer que aquilo não a definia e que era apenas a sua arte.

MC Pipokinha é uma funkeira nova no meio musical e já chegou a 1 milhão de ouvintes no Spotify. A artista é dona do hits “Bota na Pipokinha”, “Beat do Mario Bros” e “Eu sou a MC Pipokinha”. Nascida em Tubarão, Minas Gerais, agora mora em São Paulo.