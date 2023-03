MC Pipokinha recebe sexo oral de fã no palco

A cantora de funk MC Pipokinha, de 21 anos, aparece em vídeo no qual recebe sexo oral de uma fã, que foi chamada para sybir no palco e chegou a ficar nua. O material viralizou nas redes sociais no último domingo, 5, e levantou o debate relacionado com a postura da artista.

A fã aproveita que a MC está deitada no chão, levanta seu vestido e faz o ato sexual, na frente do público. O local onde aconteceu a apresentação não chegou a ser identificado. A cantora ainda chegou a beijar os seios da mulher após toda a cena.

A MC Pipokinha é conhecida por trabalhar com a conotação sexual nas letras das suas músicas. Ela foi vítima de assédio durante um show recente, em janeiro deste ano, quando foi para o meio do público. Na ocasião, algumas pessoas da plateia tentaram tirar a calcinha dela e um homem chegou a tocar nos seios da artista sem o consentimento.

Ao comentar o episódio, a funkeira disse durante o seu podcast, no último dia 16, que que sofrer assédio sexual é a coisa “mais normal que existe”, levantando nova polêmica nas redes sociais.

Desta vez, os fãs da artista comentaram o fato da prática do sexo oral no palco com a defesa da liberdade de MC Pipokinha para fazer o que entende ser o melhor para a sua carreira. Do outro lado, os críticos citaram o que seria uma “falta de respeito” da cantora com o público.

