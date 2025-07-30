Menu
BRASIL

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Jornalista Leilane Neubarth foi surpreendida com ataques enquanto fazia compras

Por Redação

30/07/2025 - 8:54 h
Jornalista Leilane Neubarth
Jornalista Leilane Neubarth -

A jornalista Leilane Neubarth, da GloboNews, relatou nas redes sociais um episódio de hostilidade que enfrentou enquanto fazia compras nesta terça-feira, 29. Segundo ela, uma mulher a abordou dentro de uma loja e começou a fazer críticas agressivas ao trabalho na emissora. No vídeo compartilhado por Leilane, é possível ver a mulher disparando ofensas contra a repórter.

“Vocês repórteres da Globo são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo. Eu posso dizer, porque eu assistia a Rede Globo...Vai botar no jornal? Ai, eu estou com o cabelo bom hoje? Queria estar melhor. Estou vindo do hospital, entendeu? Eu trabalho para cacete. Trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo!”, afirmou a mulher.

Leilane afirmou que demorou para entender e usou o celular como "arma" para registrar a situação. "Isto aconteceu comigo esta tarde. Eu estava numa loja, tranquilamente fazendo compras, quando fui vítima de uma agressão gratuita. Do nada está mulher começou a me agredir e me xingar. Eu demorei um pouco pra entender que minha única “arma” contra aquela agressão gratuita era meu celular. Gravei só o final do ataque. Além de agressiva ela foi extremamente debochada, parecendo se exibir na agressão. Por isso decidi postar aqui. Ninguém precisa gostar de ninguém . Mas acredito realmente que ‘o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância’", escreveu Leilane no Instagram.

Veja vídeo:

