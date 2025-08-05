Após saída de Daniela Lima, saiba qual nome é cotado na GloboNews

Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela - Foto: Reprodução | TV Globo

A demissão de Daniela Lima movimentou as redes sociais na última segunda-feira, 4. A saída da jornalista marca uma nova fase nas mudanças que vêm ocorrendo na GloboNews.

Após o desligamento, um novo nome já está sendo cogitado para substituí-la na apresentação: Rafael Colombo.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o repórter do Globo SP e âncora da CBN é o nome indicado nos bastidores para assumir o comando do Conexão GloboNews.

Quem é Rafael Colombo?

O jornalista chegou à Globo em fevereiro, após passagens pela Band, CNN Brasil e Jovem Pan News. Desde o anúncio de sua contratação, a promoção ao cargo de apresentador já era vista como uma questão de tempo.

Rafael Colombo é o nome cogitado para a função | Foto: Reprodução

É provável que Rafael assuma a função nos próximos dias. Ele será o quarto nome a comandar o Conexão em São Paulo, sucedendo jornalistas como Daniela Lima, José Roberto Burnier e Christiane Pelajo.

Lançado em 2021, o telejornal é apresentado simultaneamente em três praças diferentes. Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília, seguem no ar desde a estreia do programa.