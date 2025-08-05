Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REFORMULAÇÃO

Após saída de Daniela Lima, saiba qual nome é cotado na GloboNews

Lançado em 2021, o telejornal é apresentado simultaneamente em três praças diferentes

Por Agatha Victoria

05/08/2025 - 18:07 h
Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela
Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela -

A demissão de Daniela Lima movimentou as redes sociais na última segunda-feira, 4. A saída da jornalista marca uma nova fase nas mudanças que vêm ocorrendo na GloboNews.

Após o desligamento, um novo nome já está sendo cogitado para substituí-la na apresentação: Rafael Colombo.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o repórter do Globo SP e âncora da CBN é o nome indicado nos bastidores para assumir o comando do Conexão GloboNews.

Leia Também:

O real motivo da demissão de Daniela Lima vem à tona
Vale Tudo é detonada após deslize grotesco da Globo; saiba qual
Novo concorrente da Globo na TV aberta é aposta para movimentar mercado

Quem é Rafael Colombo?

O jornalista chegou à Globo em fevereiro, após passagens pela Band, CNN Brasil e Jovem Pan News. Desde o anúncio de sua contratação, a promoção ao cargo de apresentador já era vista como uma questão de tempo.

Rafael Colombo é o nome cogitado para a função
Rafael Colombo é o nome cogitado para a função | Foto: Reprodução

É provável que Rafael assuma a função nos próximos dias. Ele será o quarto nome a comandar o Conexão em São Paulo, sucedendo jornalistas como Daniela Lima, José Roberto Burnier e Christiane Pelajo.

Lançado em 2021, o telejornal é apresentado simultaneamente em três praças diferentes. Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília, seguem no ar desde a estreia do programa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

GloboNews

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x