Novo concorrente da Globo na TV aberta é aposta para movimentar mercado

Globo terá novo concorrente na TV aberta - Foto: Reprodução | TV Globo

A televisão aberta brasileira vai ter uma nova movimentação em breve com a estreia do X-Sports, canal totalmente voltado ao esporte. O veículo surge como o mais novo concorrente direto da Globo na disputa pela audiência esportiva.

O projeto é encabeçado pelo Grupo Kalunga, que promete uma proposta ousada e inovadora para conquistar o público apaixonado por esportes.

A estreia oficial do canal está prevista para as próximas semanas e deve ocupar a frequência que um dia foi da icônica MTV Brasil, que operou entre os anos 1990 e 2013.

Futebol europeu na TV aberta

Entre os principais atrativos do X-Sports está uma parceria inédita com a ESPN, que permitirá ao novo canal sublicenciar conteúdos de alto nível.

Com isso, o X-Sports garantiu os direitos de transmissão de campeonatos europeus consagrados, que costumam ter exclusividade em canais pagos ou plataformas de streaming.

Confira algumas das competições que o X-Sports exibirá gratuitamente:

Premier League (Campeonato Inglês)

LaLiga (Campeonato Espanhol)

Serie A (Campeonato Italiano)

Liga Portugal

EFL Championship (Segunda divisão inglesa)

Copa do Rei da Espanha

Copa da Alemanha

Embora a ESPN tenha prioridade na escolha dos jogos, o X-Sports terá produção de conteúdo própria, com equipe de jornalismo e comentaristas que darão identidade ao canal e buscarão fidelizar o telespectador com uma abordagem mais acessível e popular.

Modelo inspirado no Esporte Interativo

O modelo de negócios do X-Sports se inspira no bem-sucedido Esporte Interativo, canal que marcou época na TV aberta antes de migrar para a TV por assinatura e streaming. Com foco em transmissões de futebol, conteúdo digital e aproximação com o público jovem, o EI se tornou um case no setor.

Agora, o Grupo Kalunga pretende repetir a fórmula, atualizando-a para um cenário ainda mais competitivo e multiplataforma. A expectativa é que o canal também anuncie novas parcerias e direitos de transmissão nos próximos meses, aumentando seu apelo e relevância no mercado esportivo.