Novo concorrente da Globo na TV aberta é aposta para movimentar mercado
Canal vai estrear com foco em transmissões esportivas totalmente gratuitas
Por Luiz Almeida
A televisão aberta brasileira vai ter uma nova movimentação em breve com a estreia do X-Sports, canal totalmente voltado ao esporte. O veículo surge como o mais novo concorrente direto da Globo na disputa pela audiência esportiva.
O projeto é encabeçado pelo Grupo Kalunga, que promete uma proposta ousada e inovadora para conquistar o público apaixonado por esportes.
A estreia oficial do canal está prevista para as próximas semanas e deve ocupar a frequência que um dia foi da icônica MTV Brasil, que operou entre os anos 1990 e 2013.
Futebol europeu na TV aberta
Entre os principais atrativos do X-Sports está uma parceria inédita com a ESPN, que permitirá ao novo canal sublicenciar conteúdos de alto nível.
Com isso, o X-Sports garantiu os direitos de transmissão de campeonatos europeus consagrados, que costumam ter exclusividade em canais pagos ou plataformas de streaming.
Confira algumas das competições que o X-Sports exibirá gratuitamente:
- Premier League (Campeonato Inglês)
- LaLiga (Campeonato Espanhol)
- Serie A (Campeonato Italiano)
- Liga Portugal
- EFL Championship (Segunda divisão inglesa)
- Copa do Rei da Espanha
- Copa da Alemanha
Embora a ESPN tenha prioridade na escolha dos jogos, o X-Sports terá produção de conteúdo própria, com equipe de jornalismo e comentaristas que darão identidade ao canal e buscarão fidelizar o telespectador com uma abordagem mais acessível e popular.
Modelo inspirado no Esporte Interativo
O modelo de negócios do X-Sports se inspira no bem-sucedido Esporte Interativo, canal que marcou época na TV aberta antes de migrar para a TV por assinatura e streaming. Com foco em transmissões de futebol, conteúdo digital e aproximação com o público jovem, o EI se tornou um case no setor.
Agora, o Grupo Kalunga pretende repetir a fórmula, atualizando-a para um cenário ainda mais competitivo e multiplataforma. A expectativa é que o canal também anuncie novas parcerias e direitos de transmissão nos próximos meses, aumentando seu apelo e relevância no mercado esportivo.
