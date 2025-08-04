Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE NA TV

Novo concorrente da Globo na TV aberta é aposta para movimentar mercado

Canal vai estrear com foco em transmissões esportivas totalmente gratuitas

Por Luiz Almeida

04/08/2025 - 23:29 h
Globo terá novo concorrente na TV aberta
Globo terá novo concorrente na TV aberta -

A televisão aberta brasileira vai ter uma nova movimentação em breve com a estreia do X-Sports, canal totalmente voltado ao esporte. O veículo surge como o mais novo concorrente direto da Globo na disputa pela audiência esportiva.

O projeto é encabeçado pelo Grupo Kalunga, que promete uma proposta ousada e inovadora para conquistar o público apaixonado por esportes.

A estreia oficial do canal está prevista para as próximas semanas e deve ocupar a frequência que um dia foi da icônica MTV Brasil, que operou entre os anos 1990 e 2013.

Futebol europeu na TV aberta

Entre os principais atrativos do X-Sports está uma parceria inédita com a ESPN, que permitirá ao novo canal sublicenciar conteúdos de alto nível.

Leia Também:

Luciano Huck comete gafe ao vivo e causa climão
Prisão domiciliar de Bolsonaro: Globo surpreende com atitude às pressas
Escadaria e chantagem: essa cena de aborto em Vale Tudo chocou o país

Com isso, o X-Sports garantiu os direitos de transmissão de campeonatos europeus consagrados, que costumam ter exclusividade em canais pagos ou plataformas de streaming.

Confira algumas das competições que o X-Sports exibirá gratuitamente:

  • Premier League (Campeonato Inglês)
  • LaLiga (Campeonato Espanhol)
  • Serie A (Campeonato Italiano)
  • Liga Portugal
  • EFL Championship (Segunda divisão inglesa)
  • Copa do Rei da Espanha
  • Copa da Alemanha

Embora a ESPN tenha prioridade na escolha dos jogos, o X-Sports terá produção de conteúdo própria, com equipe de jornalismo e comentaristas que darão identidade ao canal e buscarão fidelizar o telespectador com uma abordagem mais acessível e popular.

Modelo inspirado no Esporte Interativo

O modelo de negócios do X-Sports se inspira no bem-sucedido Esporte Interativo, canal que marcou época na TV aberta antes de migrar para a TV por assinatura e streaming. Com foco em transmissões de futebol, conteúdo digital e aproximação com o público jovem, o EI se tornou um case no setor.

Agora, o Grupo Kalunga pretende repetir a fórmula, atualizando-a para um cenário ainda mais competitivo e multiplataforma. A expectativa é que o canal também anuncie novas parcerias e direitos de transmissão nos próximos meses, aumentando seu apelo e relevância no mercado esportivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

canal de futebol concorrência Globo futebol europeu Globo novo canal de esportes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Globo terá novo concorrente na TV aberta
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Globo terá novo concorrente na TV aberta
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Globo terá novo concorrente na TV aberta
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Globo terá novo concorrente na TV aberta
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x