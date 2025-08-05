Ida de Rodrigo Faro à Globo acende alerta para Marcos Mion

Os apresentadores foram comparados pelo público - Foto: TV Globo | Instagram

Rodrigo Faro agitou os internautas ao surgir na TV Globo neste domingo, 3. Confirmado para participar do quadro ‘Dança dos Famosos’, do programa Domingão Com Huck, o apresentador foi aclamado pelos usuários da rede social ‘X’, o antigo Twitter.

Internautas passaram a compará-lo com Marcos Mion, que não tem agradado muito os telespectadores nos últimos meses. “O Rodrigo Faro é muito carismático. Se a Globo der algum programa pra esse homem, pode ter certeza que vai hitar bem mais do que qualquer pataquada do Mion”, disse um.

“Rodrigo Faro dá uma surra no Luciano Huck e Marcos Mion no quesito presença de palco e carisma”, afirmou outro. “E quando a Globo chutar o Mion e colocar o Rodrigo Faro no lugar dele, vai EMOCIONAR”, reforçou uma terceira.

Saída de Mion

As declarações acenderam um alerta com relação ao destino de Mion na TV Globo, já que o famoso foi retirado do quadro de apresentadores do Criança Esperança este ano, dando espaço a Xuxa, Angélica e Eliana.

Fontes ligadas à emissora revelaram ao site MIX que o apresentador segue no comando do programa ‘Caldeirão com Mion’ e que a decisão faz parte de uma reestruturação organizacional do canal. Vale ressaltar que Mion também não esteve presente na apresentação de shows parceiros da emissora como Rock in Rio e The Town.

Funcionários do canal ainda afirmam que Marcos não conseguiu bater a meta esperada de audiência com seu programa e que suas frases motivacionais têm irritado a direção, pois ele está sendo apelidado de “pastor”pelos colegas.