FATURANDO ALTO

Detonada na web, Paolla Oliveira tem cachê milionário em Vale Tudo

Paolla tem sido constantemente criticada devido à sua performance

Por Edvaldo Sales

06/08/2025 - 10:17 h
Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman em 'Vale Tudo'
Paolla Oliveira interpreta Heleninha Roitman em 'Vale Tudo' -

Mesmo não agradando uma parcela do público com a sua interpretação como Heleninha Roitman no remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, a atriz Paolla Oliveira recebe um valor milionário pelo trabalho, apesar de não ter um contrato fixo com a emissora.

A atriz fechou um cachê estimado em R$ 1 milhão para interpretar a icônica personagem, consagrada originalmente por Renata Sorrah em 1988. As informações são do colunista André Romano, do portal O Tempo.

Vale ressaltar que o valor inclui não apenas os meses de gravação da novela, mas também o uso de imagem e eventuais ações comerciais atreladas à produção. Paolla está entre os nomes mais bem pagos do elenco do folhetim.

Críticas

A performance de Paolla Oliveira tem gerado debates nas redes sociais desde o começo da novela. Alguns telespectadores consideraram a nova versão de Heleninha, que luta contra o alcoolismo, “apagada” e “sem impacto”, principalmente em comparação à carga dramática da interpretação original.

As críticas se intensificaram ainda mais após a reencenação da cena clássica do “Toca um mambo!”, em que a personagem surge embriagada em uma festa. A cena não foi bem recebida e acabou gerando diversos comentários negativos e memes. Segundo os internautas, Paolla “forçou demais”. Também apontaram falhas também na direção da novela, assinada por Manuela Dias.

Erro e mais críticas para Vale Tudo

A novela ‘Vale Tudo’ esteve no centro de mais uma polêmica. Isso porque a atração voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais devido a um deslize da Globo no roteiro. O ponto alvo de reclamações envolve a introdução apressada e sem sentido da namorada do Sardinha (Lucas Leto).

A personagem Olívia (Jéssica Luz) surgiu na trama de maneira abrupta, teve uma participação relâmpago e logo foi embora, deixando fãs da novela frustrados e confusos.

O único objetivo da aparição de Olívia foi flagrar César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) juntos. Porém, nem a melhor amiga do publicitário, Solange (Alice Wegmann), sabia que ele estava namorando alguém.

No X (antigo Twitter), diversos noveleiros teceram críticas à decisão dos roteiristas do folhetim. “Mais um enredo esquecido no churrasco. A namorada aleatória do Sardinha surgiu de canto algum e voltou com a mesma velocidade que apareceu. Pra quê? Pra nada…”, escreveu uma pessoa.

“A namorada do Sardinha só ficou um dia e já vai embora, agora ele já pode voltar a flertar com Renato”, disse outra. “Esse enredo apareceu do nada e sumiu antes da gente conseguir entender o que estava acontecendo”, comentou outro internauta.

Além disso, outra pessoa afirmou que a novela está usando situações rápidas só para justificar cenas, sem construir história de verdade. “É aquele tipo de coisa feita às pressas, só para encaixar um plot e depois jogar fora”, disse. Mais um disparou: “Era melhor terem deixado ele gay, como o público já suspeitava, do que criar uma namorada que ninguém conhecia e que não fez a menor diferença”.

