HOME > TELEVISÃO
TELEVISÃO

Globo grava cena mais aguardada de Fátima em Vale Tudo; veja data da exibição

Gravação ocorreu no último final de semana e promete chamar a atenção

Por Luiz Almeida

05/08/2025 - 22:42 h
Maria de Fátima vai ter momento marcante em Vale Tudo
Maria de Fátima vai ter momento marcante em Vale Tudo -

Um dos momentos mais impactantes do remake de Vale Tudo já tem data para ir ao ar. A cena em que Maria de Fátima (Bella Campos) se joga da escadaria do Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi gravada pela Globo e está programada para ser exibida no capítulo 120, no dia 16 de agosto.

A informação foi divulgada pelo site Resumo das Novelas. A autora Manuela Dias decidiu manter a emblemática sequência da versão original de 1988.

Na versão original, Fátima, então interpretada por Gloria Pires, simula um aborto ao se atirar das escadas após ser pressionada por Celina (Nathália Timberg) a encerrar seu casamento com Afonso (Cassio Gabus Mendes).

Cena promete chamar a atenção em Vale Tudo

Na nova versão, a cena repete o clima de tensão e desespero. Durante um evento no Theatro Municipal, Celina (Malu Galli) confronta Fátima e a avisa de que seu tempo como senhora Almeida Roitman está acabando.

“É simbólico que a sua despedida seja num cenário tão inusitado… Aproveita a sua última noite de Almeida Roitman”, dispara Celina.

Abalada, Fátima sobe as escadas ao lado de Afonso (Humberto Carrão), enquanto flashbacks dos acontecimentos recentes passam por sua mente.

Ao alcançar o topo da escadaria, ela se joga, despencando em uma sequência dramática que termina com seu corpo imóvel no chão, para o choque dos presentes.

A gravação aconteceu no último domingo (3), no Theatro Municipal, localizado na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro. A atriz Bella Campos compartilhou imagens dos bastidores nas redes sociais, aumentando a expectativa dos fãs.

x