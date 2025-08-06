Daniela Lima tem vida “infernal” desde sua estreia na CNN

Daniela Lima foi demitida da GloboNews - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A demissão da jornalista Daniela Lima da GloboNews na segunda-feira, 4, surpreendeu o público. Ela comandava o Conexão GloboNews ao lado de Camila Bomfim e Leilane Neubarth desde julho de 2023. O que poucas pessoas sabiam, porém, é que a rotina da comunicadora não era nada fácil, marcada por ameaças e outras situações delicadas.

Pessoas próximas a ela relataram à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, que a vida da jornalista mudou completamente desde sua estreia na CNN Brasil e, depois, com sua ida para a GloboNews.

Segundo amigos de Daniela Lima, a intimidade da profissional virou “do avesso”, e ela começou a ser alvo constante de ameaças. Uma pessoa chegou a afirmar que a vida dela “é infernal”. Diante de tantos ataques e de perseguições nas redes sociais, a ex-apresentadora da GloboNews resolveu agir e passou a andar apenas com carro blindado.

Ainda de acordo com a coluna, amigos de Daniela ainda teriam aconselhado a apresentadora a se afastar, ao menos temporariamente, da televisão. Também há quem acredite que ela deveria tirar um ano “sabático”, esperar a poeira baixar e retornar ao trabalho apenas depois das eleições de 2026.

O real motivo da demissão

Conforme a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a demissão de Daniela Lima é o começo de um movimento maior que será feito pela Globo em seu canal de notícias. Tudo teve início após o resultado de uma pesquisa de opinião com telespectadores incomodou diretores de jornalismo da empresa, que decidiram agir.

O levantamento foi encomendado pela cúpula da GloboNews ao Instituto Quaest. A pesquisa foi apresentada para os espectadores no segundo trimestre deste ano e, nela, os assinantes afirmaram que consideram a emissora um “canal de esquerda” e indicaram que a linha editorial seria alinhada à narrativa de partidos como PT e PSOL.

Os espectadores da GloboNews também afirmaram que se sentem incomodados com brigas ao vivo e análises políticas irônicas, numa crítica ao tom informal de alguns apresentadores e comentaristas.

Uma nuvem de palavras citadas pelos assinantes e apresentada pela pesquisa menciona o termo “gracinha”. Conforme a pesquisa, esse é um dos exemplos do que deve ser evitado em um programa jornalístico da GloboNews.

Ainda de acordo com a coluna, além disso, outro problema citado pelo levantamento, foi sobre a falta de pontos de vista discordantes entre os comentaristas. Isso fez com que o canal, em linha adotada desde maio, passasse a convidar mais especialistas para participar de análises e debates.

Onde Daniela entra nisso?

Segundo os assinantes, Daniela Lima foi considerada a personificação desta pesquisa por ter um posicionamento progressista e, supostamente, mais alinhado à esquerda sobre diversos assuntos. Outro ponto que pesou na decisão foram as postagens nas redes sociais com críticas a ministros mais conservadores do Supremo Tribunal Federal (STF).

Trajetória de Daniela Lima

Com passagens pela revista Veja e pela Folha, Daniela Lima, começou na televisão em 2019, quando foi contratada pela TV Cultura, para apresentar o Roda Viva. Em dezembro daquele ano, pediu demissão para assinar com a CNN Brasil.

No canal, apresentou o CNN 360°, jornal vespertino focado no noticiário político e econômico, e que durante seu comando, se tornou um dos líderes de audiência da casa.

Em 2023, pediu demissão da CNN Brasil e, horas depois, foi anunciada como uma nova apresentadora da GloboNews, onde estava desde então, no comando do matinal Conexão GloboNews.