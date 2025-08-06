Menu
VEM AÍ

Rodrigo Faro assumirá programa da Globo, diz colunista

O famoso está ganhando cada vez mais espaço na TV Globo

Por Franciely Gomes

06/08/2025 - 18:54 h
O famoso está sendo sondado pelos diretores do canal -

A ida de Rodrigo Faro ao quadro Dança dos Famosos, do Domingão Com Huck, está abrindo os olhos dos diretores da Globo. Segundo informações do colunista André Romano, do O Tempo, o apresentador está cotado para assumir o comando de um programa na emissora.

Fontes informaram que o comunicador deve integrar uma nova fase do programa Altas Horas em 2028, substituindo Serginho Groisman, que comanda a atração há cerca de 25 anos, desde os anos 2000.

Apesar da emissora ter fortes nomes como Luciano Huck e Marcos Mion, pesquisas apontam que Faro é a melhor opção para o formato do programa e o horário de exibição. O estilo carismático e versátil do comunicador chama atenção dos telespectadores e garante a audiência necessária para a atração.

Rodrigo ainda conta com um diferencial, que é sua experiência no comando de atrações semanais e a identificação com o público jovem e familiar, sendo aclamado pelos internautas e telespectadores da Record TV, sua última emissora.

Rodrigo Faro x Marcos Mion

Nesta semana, também surgiram boatos sobre uma possível substituição de Marcos Mion no programa ‘Caldeirão’, que tem perdido audiência nos últimos meses. Internautas alegaram estar cansados do comunicador e sugeriram Faro como seu sucessor.

“O Rodrigo Faro é muito carismático. Se a Globo der algum programa pra esse homem, pode ter certeza que vai hitar bem mais do que qualquer pataquada do Mion”, disse um usuário da rede social ‘X’. “E quando a Globo chutar o Mion e colocar o Rodrigo Faro no lugar dele, vai EMOCIONAR”, afirmou outra.

A declaração surgiu em meio a saída de Mion do comando do Criança Esperança 2025. O famoso foi retirado da grade de apresentadores do programa beneficente, que estará sob o comando de Xuxa, Angélica e Eliana.

