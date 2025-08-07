Vão sair? Globo toma decisão sobre Ana Maria Braga e Patrícia Poeta

Patrícia Poeta e Ana Maria Braga - Foto: Reprodução | TV Globo

A TV Globo bateu o martelo sobre o futuro das apresentadoras Patrícia Poeta e Ana Maria Braga na emissora. Atualmente, elas fazem a dobradinha ‘Encontro’ e ‘Mais Você’. Recentemente, diversos rumores de trocas no comando de programas matinais da emissora passaram a circular.

Segundo informações de Flávio Ricco, do Portal LeoDias, tudo permanece como está em 2026. As atrações vão seguir nos respectivos horários e apresentados por Ana e Patrícia normalmente, sem grandes alterações previstas para o próximo ano.

As duas são apresentadoras são bem vistas pelo público da Globo e também fazem sucesso no mercado publicitário, levando ao alto faturamento do ‘Encontro’ e do ‘Mais Você’ na programação diária da emissora.

Diante disso, o burburinho gerado sobre Eliana substituir Ana Maria Braga foi totalmente descartado. A ex-SBT deve ganhar um programa nos sábados da Globo, antes do ‘Caldeirão Com Mion’, ainda sendo moldado pelo canal.

Novo programa de Ana Maria surpreende na Globo

Chef de Alto Nível, programa de culinária comandado por Ana Maria Braga, alavancou a audiência da TV Globo em 14 capitais, segundo o Kantar Ibope. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A atração registrou o espantoso aumento de 8% na Grande São Paulo, com média de 14 pontos e 28% de participação. No Rio de Janeiro, a atração foi responsável por subir 6% a audiência do horário, com 18 pontos e 32% de participação.

As capitais que registraram as maiores audiências foram Salvador, que teve um aumento de 23%, Recife com 25% e Belém com 20% de aumento da sua audiência no horário. Porém, já em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não teve nenhum esboço no aumento de audiência, mas manteve os 13 pontos.

Na plataforma de streaming do Globoplay, Chef de Alto Nível já conseguiu o posto de produto mais consumido na plataforma.