Ex-galã da Globo entra na mira da Justiça após polêmica; entenda

Ex-galã da Globo foi processado - Foto: Reprodução | TV Globo

O ex-galã da Globo Caio Castro está no centro de uma polêmica. Dessa vez, ele foi processado devido ao seu suposto envolvimento com a construtora Nossolar Incorporação de Imóveis.

O ator foi acusado pelo casal Renan Biazotti e Rafaela Salemme de ser sócio da empresa, que não teria realizado o registro da incorporação imobiliária – procedimento legal feito em cartório e que formaliza a construção do empreendimento. O casal disse ter adquirido um imóvel em um conjunto residencial por cerca de R$ 376 mil.

Agora, porém, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, as mesmas situações renderam outra ação contra o famoso, agora movida por Lucas Pereira Simões. Nela, o engenheiro civil repete as acusações contra Caio Castro e pediu sua responsabilização, bem como de três sócios da construtora.

Além disso, o engenheiro solicitou o bloqueio judicial de bens e contas do artista e dos demais sócios da Nossolar em R$ 65,9 mil.

Lucas Pereira Simões, Renan Biazotti e Rafaela Salemme adquiriram imóveis de um empreendimento ligado à construtora e afirmam que o ator é sócio oculto da mesma Para sustentar as acusações contra o famoso, os autores citam em suas ações um conjunto de reportagens que afirmam, expressamente, a relação entre o ator e a Nossolar.

O engenheiro civil teve sua primeira vitória na ação no dia 31 de julho. Lucas conseguiu uma liminar para que os imóveis não vendidos do empreendimento tenham suas matrículas anotadas com o número da ação judicial movida.

Caio Castro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ainda de acordo com a coluna, a medida tem a finalidade de evitar que outros imóveis do empreendimento sejam comercializados sem a ciência de eventuais compradores de sua real situação judicial.

Ao deferir parte da liminar, o juiz do caso disse ser preciso ouvir a construtora, seus sócios e Caio Castro para, então, poder analisar qualquer pedido mais gravoso.

Namoro com atriz da Globo

Caio Castro chamou atenção dos seguidores recentemente ao compartilhar fotos com sua nova namorada, durante uma viagem ao sul de Portugal. Essa é a primeira vez que ele assume um relacionamento publicamente desde o fim com a influenciadora Daia de Paula, em 2023.

Nas imagens, o casal aparece em clima de romance, com registros de passeio a cavalo, jantar à luz de velas e momentos descontraídos pelo interior do país europeu. A sequência de fotos repercutiu entre os seguidores. “Lindos”, comentou uma fã. “Quem pagou a conta?”, brincou outro.

Quem é a nova namorada de Caio Castro?

A nova parceira do ator é a atriz e influenciadora Vitoria Bohn, de 21 anos. Natural de Santa Catarina, Vitoria interpretou a personagem Lou na novela Cara e Coragem, exibida pela Globo em 2022. Ela também atuou na minissérie Redenção, do Prime Video, em 2018.

Desde que se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira artística, a atriz ganhou notoriedade e hoje acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram. Nas redes, compartilha registros do dia a dia e dos bastidores de trabalho.