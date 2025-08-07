Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Justiça nega habeas corpus e rapper Oruam segue preso no Rio

Cantor é acusado de tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais civis

Por Redação

07/08/2025 - 8:41 h
Oruam está preso desde 31 de julho
Oruam está preso desde 31 de julho -

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. Os advogados solicitavam que o artista deixasse a prisão e fosse monitorado por tornozeleira eletrônica, o que foi rejeitado pela decisão judicial.

Oruam está preso desde o dia 31 de julho e é acusado de tentativa de homicídio contra um delegado e um policial civil. Ele também é investigado por suspeita de envolvimento com uma facção criminosa que atua no estado.

Leia Também:

Bia Miranda e Gato Preto são alvos de operação contra 'Tigrinho'
Bruna Biancardi toma atitude drástica após ser vigiada
Faustão é internado às pressas e filho do apresentador toma atitude

Decisão

Os advogados haviam entrado com o pedido de habeas corpus na terça-feira, 5, alegando que a prisão era excessiva, apresentava falhas processuais e poderia ser substituída por medidas menos restritivas. De acordo com a desembargadora Marcia Perrini Bodart, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, não há motivos para conceder a liberação imediata e manteve o artista preso.

Na avaliação da desembargadora, não há ilegalidade evidente que justifique a soltura, e ela ressaltou trechos do processo original que apontam um padrão de conduta do músico como argumento para manter a custódia.As informações são do colunista Ancelmo Góis, do O Globo.

Unidade 'destinada' ao CV

Oruam foi transferido para uma cela coletiva na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A unidade, popularmente conhecida como Bangu 3, é destinada majoritariamente a presos ligados à facção Comando Vermelho (CV) e abriga atualmente alguns dos principais líderes da organização criminosa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

habeas corpus Oruam Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oruam está preso desde 31 de julho
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Oruam está preso desde 31 de julho
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Oruam está preso desde 31 de julho
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Oruam está preso desde 31 de julho
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x