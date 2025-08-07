Chef de reality da Globo já esteve no centro de escândalo com traição

Chef de Alto Nível - Foto: Divulgação

Os bastidores da alta gastronomia brasileira também entregam bastante entretenimento. Um exemplo disso envolve Jefferson Rueda, que atualmente está no ar como um dos mentores do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo. Ele já protagonizou um escândalo que envolve traição.

Tudo veio à tona com a separação conturbada do chef com a também renomada cozinheira Janaína Torres Rueda em 2023. O caso ganhou repercussão após a empresária revelar que foi traída pelo então marido, com quem manteve uma união de 20 anos e diversos empreendimentos em sociedade.

O escândalo tomou conta dos bastidores meses após A Casa do Porco, restaurante símbolo do casal em São Paulo, ser eleito o 7º melhor do mundo pela respeitada lista World’s 50 Best Restaurants, da revista britânica Restaurant.

Janaína relembrou, em entrevista antiga ao Metrópoles, o momento em que descobriu a traição. “Foi um luto. No princípio foi um choque, uma decepção muito profunda, muito visceral. Eu defendia o meu casamento com unhas e dentes. Foi muito difícil. Mesmo. Eu fui para o chão, desabei como nunca antes”, relatou a cozinheira.

Segundo ela, a descoberta aconteceu por meio do celular do ex-marido, no dia 18 de dezembro de 2022, e que Jefferson nunca assumiu o caso extraconjugal.

Apesar da separação, os negócios em comum entre o ex-casal seguem funcionando, e Jefferson mantém sua carreira em alta, agora ganhando ainda mais visibilidade como estrela do novo reality gastronômico da Globo.

Audiência lá em cima

Chef de Alto Nível alavancou a audiência da TV Globo em 14 capitais, segundo o Kantar Ibope. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A atração registrou o espantoso aumento de 8% na Grande São Paulo, com média de 14 pontos e 28% de participação. No Rio de Janeiro, a atração foi responsável por subir 6% a audiência do horário, com 18 pontos e 32% de participação.

As capitais que registraram as maiores audiências foram Salvador, que teve um aumento de 23%, Recife com 25% e Belém com 20% de aumento da sua audiência no horário. Porém, já em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não teve nenhum esboço no aumento de audiência, mas manteve os 13 pontos.

Na plataforma de streaming do Globoplay, Chef de Alto Nível já conseguiu o posto de produto mais consumido na plataforma.