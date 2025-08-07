Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BABADO!

Chef de reality da Globo já esteve no centro de escândalo com traição

Escândalo veio à tona e movimentou os bastidores da alta gastronomia brasileira

Por Edvaldo Sales

07/08/2025 - 9:59 h
Chef de Alto Nível
Chef de Alto Nível -

Os bastidores da alta gastronomia brasileira também entregam bastante entretenimento. Um exemplo disso envolve Jefferson Rueda, que atualmente está no ar como um dos mentores do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo. Ele já protagonizou um escândalo que envolve traição.

Tudo veio à tona com a separação conturbada do chef com a também renomada cozinheira Janaína Torres Rueda em 2023. O caso ganhou repercussão após a empresária revelar que foi traída pelo então marido, com quem manteve uma união de 20 anos e diversos empreendimentos em sociedade.

O escândalo tomou conta dos bastidores meses após A Casa do Porco, restaurante símbolo do casal em São Paulo, ser eleito o 7º melhor do mundo pela respeitada lista World’s 50 Best Restaurants, da revista britânica Restaurant.

Leia Também:

Ex-galã da Globo entra na mira da Justiça após polêmica; entenda
Marido de Renata Vasconcellos é figura antiga na Globo; conheça
Rodrigo Faro assumirá programa da Globo, diz colunista

Janaína relembrou, em entrevista antiga ao Metrópoles, o momento em que descobriu a traição. “Foi um luto. No princípio foi um choque, uma decepção muito profunda, muito visceral. Eu defendia o meu casamento com unhas e dentes. Foi muito difícil. Mesmo. Eu fui para o chão, desabei como nunca antes”, relatou a cozinheira.

Segundo ela, a descoberta aconteceu por meio do celular do ex-marido, no dia 18 de dezembro de 2022, e que Jefferson nunca assumiu o caso extraconjugal.

Apesar da separação, os negócios em comum entre o ex-casal seguem funcionando, e Jefferson mantém sua carreira em alta, agora ganhando ainda mais visibilidade como estrela do novo reality gastronômico da Globo.

Audiência lá em cima

Chef de Alto Nível alavancou a audiência da TV Globo em 14 capitais, segundo o Kantar Ibope. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A atração registrou o espantoso aumento de 8% na Grande São Paulo, com média de 14 pontos e 28% de participação. No Rio de Janeiro, a atração foi responsável por subir 6% a audiência do horário, com 18 pontos e 32% de participação.

As capitais que registraram as maiores audiências foram Salvador, que teve um aumento de 23%, Recife com 25% e Belém com 20% de aumento da sua audiência no horário. Porém, já em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não teve nenhum esboço no aumento de audiência, mas manteve os 13 pontos.

Na plataforma de streaming do Globoplay, Chef de Alto Nível já conseguiu o posto de produto mais consumido na plataforma.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chef de Alto Nível TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chef de Alto Nível
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Chef de Alto Nível
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Chef de Alto Nível
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Chef de Alto Nível
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x