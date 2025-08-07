Menu
EM ALERTA

Quadro de Faustão se agrava e apresentador faz novos transplantes

O apresentador foi internado repentinamente nos últimos dias

Por Franciely Gomes

07/08/2025 - 21:46 h | Atualizada em 07/08/2025 - 22:16
O famosos está intenado há quase três meses
O famosos está intenado há quase três meses -

O quadro de saúde de Faustão foi atualizado nesta quinta-feira, 7. Segundo informações contidas no boletim médico, divulgado pela CNN, o apresentador está internado no Hospital Albert Einstein Israelita desde o dia 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

A infecção do tipo sepse, conhecida popularmente como infecção generalizada, é caraterizada por um conjunto de manifestações graves que podem levar a disfunção dos órgãos e até mesmo a morte. Ela ocorre quando o sistema imunológico reage de forma exagerada a doença.

Os médicos também informaram que o comunicador foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto. Ele também passou por um um retransplante renal, na noite de hoje, 7 de agosto, que estava planejado há cerca de um ano.

Durante estes quase três meses de internação, Faustão ficou em observação, realizando um controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, a fim de estabilizar seu quadro de saúde para a realização das cirurgias.

Histórico delicado

Vale lembrar que o comunicador tem apresentado um histórico crítico em sua saúde nos últimos anos. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Já em fevereiro de 2024, ele passou por um transplante de rim e no início de 2025 foi internado para tratar de uma outra infecção, recebendo alta médica dias depois do ocorrido.

