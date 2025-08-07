Menu
VEM AÍ?

Raquel Brito confirma convite para participar de ‘Vale Tudo’; entenda

A influenciadora contou que foi convidada diretamente pela TV Globo

Por Franciely Gomes

07/08/2025 - 20:34 h
A famosa contou detalhes do caso -

Raquel Brito surpreendeu os internautas ao revelar que quase integrou o elenco do remake da novela Vale Tudo, da TV Globo. Convidada de um podcast, a influenciadora baiana afirmou que foi convidada pelos diretores da emissora.

“Chegou um convite pra uma novela grande aí, e aí eu acertei. Só que aí teve uns probleminhas deles lá, e aí acabou não indo”, disse ela. Curioso, o apresentador questionou qual a emissora, recebendo uma resposta direta. “Rede Globo”, reforçou a famosa.

Raquel ainda explicou que o personagem foi criado especialmente para ela. “Será que seria aquele personagem de Bela Campos?”, perguntou o apresentador. “Não. Eu estaria no meio deles, na cena. Com aquele Cauã Reymond, né?”, concluiu.

O trecho da entrevista acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Tá aprendendo a mentir bem com o irmão né”, disse uma. “Mentira está no DNA dessa família”, afirmou outra.

Eliana se enfurece com fofoca nos bastidores da TV Globo
Pastora de Ludmilla critica casamento lésbico da cantora: “Pecado”
Hospital confirma internação repentina de Faustão

Vale lembrar que Vale Tudo já contou com a participação especial de personalidades famosas como o jornalista Hugo Gloss, que apareceu brevemente na trama como padrinho do casamento de Fátima e Afonso.

x