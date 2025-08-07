Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Eliana se enfurece com fofoca nos bastidores da TV Globo

A apresentadora contou que ficou sabendo da fofoca

Por Franciely Gomes

07/08/2025 - 19:35 h
Eliana revelou que foi alvo de fofocas nos bastidores da TV Globo. Recém contratada da emissora, a apresentadora contou que as pessoas estavam falando inverdades sobre seu corpo, o que a deixou furiosa.

“Muito recentemente, eu descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri que eu fiquei, achei tão absurdo... Que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum”, disse ela no programa Saia Justa, da canal GNT.

Leia Também:

Pastora de Ludmilla critica casamento lésbico da cantora: “Pecado”
Hospital confirma internação repentina de Faustão
Irmão de Sandy, Junior Lima confessa que sofre homofobia

A loira ainda reforçou que não tem nenhum procedimento nos glúteos. “Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana e você vai descobrir se é enchimento ou verdade. Nunca imaginei um negócio desses, fiquei sabendo disso agora... Que isso, minha gente?”, completou.

Eliana no Criança Esperança

Nesta semana, surgiu na web a informação de que Eliana assumirá o comando do Criança Esperança este ano, juntamente, com Xuxa Meneghel e Angélica, repetindo o reencontro do trio em 2023, que foi sucesso na web.

As apresentadoras substituirão Marcos Mion, que foi retirado do time de apresentadores da atração beneficente este ano. A saída de Mion acendeu um alerta sobre um futuro desligamento dele da emissora.

