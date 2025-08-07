Eliana se enfurece com fofoca nos bastidores da TV Globo

A loira integra o time de apresentadores da emissora - Foto: Reprodução | Instagram

Eliana revelou que foi alvo de fofocas nos bastidores da TV Globo. Recém contratada da emissora, a apresentadora contou que as pessoas estavam falando inverdades sobre seu corpo, o que a deixou furiosa.

“Muito recentemente, eu descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri que eu fiquei, achei tão absurdo... Que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum”, disse ela no programa Saia Justa, da canal GNT.

A loira ainda reforçou que não tem nenhum procedimento nos glúteos. “Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na Casa de Verão de Eliana e você vai descobrir se é enchimento ou verdade. Nunca imaginei um negócio desses, fiquei sabendo disso agora... Que isso, minha gente?”, completou.

“Diziam que eu usava enchimento no bumbum!" A @Eliana riu da fofoca sobre ela mesma e ainda mandou o recado: “Entra lá na Casa de Verão da Eliana e confere!” 🍑😂 #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/MkFPw9yH7F — Canal GNT (@canalgnt) August 7, 2025

Eliana no Criança Esperança

Nesta semana, surgiu na web a informação de que Eliana assumirá o comando do Criança Esperança este ano, juntamente, com Xuxa Meneghel e Angélica, repetindo o reencontro do trio em 2023, que foi sucesso na web.

As apresentadoras substituirão Marcos Mion, que foi retirado do time de apresentadores da atração beneficente este ano. A saída de Mion acendeu um alerta sobre um futuro desligamento dele da emissora.