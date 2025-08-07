Pastora de Ludmilla critica casamento lésbico da cantora: “Pecado”

Ludmilla presenteou a pastora com uma igreja - Foto: Reprodução | Instagram

Pastora da igreja que a cantora Ludmilla frequenta, Adriana Pereira criticou o casamento da artista com a dançarina Bruna Gonçalves. Convidada do Programa da Mara Maravilha, a líder religiosa afirmou que o que a famosa faz é pecado, mas ela continua respeitando.

“Eu costumo dizer uma palavra. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Sobre a vida particular dela, a gente ora, mas eu respeito. As pessoas tem uma mania de querer julgar muito as pessoas, mas quem tem direito de julgar é Deus”, disse ela.

Ela ainda reiterou que não gosta do título de “pastora de Ludmilla”, pois está na igreja para pregar para todos. “E outra coisa, eu costumo dizer que o meu Deus, ele veio para todos. As pessoas não me aceitam e não gostam de mim, pelo meu comportamento. Ah, pastora de Ludmilla. Eu não sou pastora da Ludmilla, eu sou de todos, de todos que querem receber a Deus”, completou.

Igreja de presente

Vale lembrar que Adriana ficou conhecida por receber uma igreja de presente de Ludmilla, em fevereiro de 2024. Apelidada de “filha do coração” pela pastora, a cantora comprou todo o prédio da igreja, localizado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da revista Veja, a artista pagou o montante de R$ 750 mil pelo imóvel. “Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus”, disse Lud na época.