Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOLTOU O VERBO

Pastora de Ludmilla critica casamento lésbico da cantora: “Pecado”

A líder religiosa afirmou que não concorda com a decisão da artista

Por Franciely Gomes

07/08/2025 - 18:28 h
Ludmilla presenteou a pastora com uma igreja
Ludmilla presenteou a pastora com uma igreja -

Pastora da igreja que a cantora Ludmilla frequenta, Adriana Pereira criticou o casamento da artista com a dançarina Bruna Gonçalves. Convidada do Programa da Mara Maravilha, a líder religiosa afirmou que o que a famosa faz é pecado, mas ela continua respeitando.

“Eu costumo dizer uma palavra. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Sobre a vida particular dela, a gente ora, mas eu respeito. As pessoas tem uma mania de querer julgar muito as pessoas, mas quem tem direito de julgar é Deus”, disse ela.

Leia Também:

Hospital confirma internação repentina de Faustão
Irmão de Sandy, Junior Lima confessa que sofre homofobia
Ex-BBB 24 vira motorista de aplicativo após fim do reality

Ela ainda reiterou que não gosta do título de “pastora de Ludmilla”, pois está na igreja para pregar para todos. “E outra coisa, eu costumo dizer que o meu Deus, ele veio para todos. As pessoas não me aceitam e não gostam de mim, pelo meu comportamento. Ah, pastora de Ludmilla. Eu não sou pastora da Ludmilla, eu sou de todos, de todos que querem receber a Deus”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Programa Maravilha (@programadamaravilhatv)

Igreja de presente

Vale lembrar que Adriana ficou conhecida por receber uma igreja de presente de Ludmilla, em fevereiro de 2024. Apelidada de “filha do coração” pela pastora, a cantora comprou todo o prédio da igreja, localizado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Adriana Pereira (@pastoraadrianapereiraof)

Segundo informações da revista Veja, a artista pagou o montante de R$ 750 mil pelo imóvel. “Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus”, disse Lud na época.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brunna gonçalves Ludmilla Ludmilla e Brunna

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ludmilla presenteou a pastora com uma igreja
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Ludmilla presenteou a pastora com uma igreja
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Ludmilla presenteou a pastora com uma igreja
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Ludmilla presenteou a pastora com uma igreja
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x