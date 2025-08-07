Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Hospital confirma internação repentina de Faustão

Faustão foi internado repentinamente nesta semana

Por Franciely Gomes

07/08/2025 - 17:01 h
O apresentador está internado há alguns dias
O apresentador está internado há alguns dias -

A equipe do Hospital Albert Einstein confirmou a internação de Faustão nesta quinta-feira, 7, em São Paulo. Em mensagem, enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os funcionários do centro de saúde afirmaram que o famoso deu entrada na quarta-feira, 6.

“A internação está confirmada”, informaram, sem revelar a causa da internação. A assessoria do apresentador também se manifestou sobre o assunto, porém manteve o mistério com relação ao estado de saúde dele. “Por ora, não há informações adicionais além da internação”, disse.

Apesar da doença de Faustão ainda ser um mistério, fontes alegam que o comunicador deu entrada no hospital com uma infecção na perna. Nos dois últimos três anos ele realizou dois transplantes: um de coração e um de rim.

Leia Também:

Irmão de Sandy, Junior Lima confessa que sofre homofobia
Ex-BBB 24 vira motorista de aplicativo após fim do reality
Bia Miranda detalha operação policial em sua casa: “Maior sacanagem”

Filho toma atitude

A internação fez com que o filho do jornalista, João Guilherme Silva, cancelasse sua festa, que estava prevista para acontecer na noite de hoje. O rapaz emitiu um comunicado para os convidados e afirmou que a mudança de data foi motivada por uma situação pessoal.

Dentre os famosos confirmados na celebração estavam Simone Mendes, Luciano Huck, Angélica, Bruna Marquezine, Tiago Leifert, Sandy, Ratinho, César Filho e Tom Cavalcante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

faustão Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O apresentador está internado há alguns dias
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O apresentador está internado há alguns dias
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

O apresentador está internado há alguns dias
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

O apresentador está internado há alguns dias
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x