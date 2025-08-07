Hospital confirma internação repentina de Faustão

O apresentador está internado há alguns dias - Foto: Reprodução | Instagram

A equipe do Hospital Albert Einstein confirmou a internação de Faustão nesta quinta-feira, 7, em São Paulo. Em mensagem, enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os funcionários do centro de saúde afirmaram que o famoso deu entrada na quarta-feira, 6.

“A internação está confirmada”, informaram, sem revelar a causa da internação. A assessoria do apresentador também se manifestou sobre o assunto, porém manteve o mistério com relação ao estado de saúde dele. “Por ora, não há informações adicionais além da internação”, disse.

Apesar da doença de Faustão ainda ser um mistério, fontes alegam que o comunicador deu entrada no hospital com uma infecção na perna. Nos dois últimos três anos ele realizou dois transplantes: um de coração e um de rim.

Filho toma atitude

A internação fez com que o filho do jornalista, João Guilherme Silva, cancelasse sua festa, que estava prevista para acontecer na noite de hoje. O rapaz emitiu um comunicado para os convidados e afirmou que a mudança de data foi motivada por uma situação pessoal.

Dentre os famosos confirmados na celebração estavam Simone Mendes, Luciano Huck, Angélica, Bruna Marquezine, Tiago Leifert, Sandy, Ratinho, César Filho e Tom Cavalcante.