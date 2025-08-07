MIDANÇA DE VIDA
Ex-BBB 24 vira motorista de aplicativo após fim do reality
O rapaz contou que ganha mais do que ganhava em seu outro emprego
Por Franciely Gomes
Michel Nogueira está vivendo uma vida anônima após sua participação na 24ª edição do Big Brother Brasil. O ex-BBB revelou que está trabalhando como motorista por aplicativo e ganha mais do que costumava ganhar quando trabalhava como professor, antes do reality.
“A gente imagina uma coisa e acontece tudo muito diferente, mas tô muito feliz com o que tá acontecendo. Porque eu já tinha minha vida tudo certinho, né?”, disse ele em entrevista ao programa Central Splash.
O rapaz ainda contou que era concursado, mas não conseguiu retornar a área depois do programa. “Eu era concursado, mas não consegui voltar para essa. Participei do programa e colho os frutos até hoje. E não voltei para a sala de aula por isso”, afirmou.
“Sou uma pessoa muito simples. Era professor e caixa móvel em evento de final de semana. Sempre tive profissões variadas e eu não deixei de ser eu. Ter experiências novas na minha vida foi uma das coisas que me moveu muito a entrar no Big Brother”, completou.
Durante o bate papo, Michel ainda explicou que o carro que usa para trabalhar é o mesmo que ganhou em uma prova do BBB, alegando que os passageiros ficam surpresos e perguntam sobre a origem do veículo.
“Nossa, esse é o carro que veio do Big Brother'. Eu falo, 'É, gente, é esse carro mesmo, é o próprio'. Cuido muito bem”, disparou o ex-professor de geografia, que foi o 11º eliminado do programa, com 70,33% dos votos.
Por fim, ele contou que ganha o montante de R$ 500 por dia, em 10 horas de trabalho e combina o valor com as publicidades que faz nas redes sociais. “É um dinheiro bom e no final de semana melhora”, encerrou.
