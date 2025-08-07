Menu
MIDANÇA DE VIDA

Ex-BBB 24 vira motorista de aplicativo após fim do reality

O rapaz contou que ganha mais do que ganhava em seu outro emprego

Por Franciely Gomes

07/08/2025 - 15:56 h
O ex-BBB evelou detalhes da mudança de vida
Michel Nogueira está vivendo uma vida anônima após sua participação na 24ª edição do Big Brother Brasil. O ex-BBB revelou que está trabalhando como motorista por aplicativo e ganha mais do que costumava ganhar quando trabalhava como professor, antes do reality.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Michel Nogueira (@michel_bh)

“A gente imagina uma coisa e acontece tudo muito diferente, mas tô muito feliz com o que tá acontecendo. Porque eu já tinha minha vida tudo certinho, né?”, disse ele em entrevista ao programa Central Splash.

O rapaz ainda contou que era concursado, mas não conseguiu retornar a área depois do programa. “Eu era concursado, mas não consegui voltar para essa. Participei do programa e colho os frutos até hoje. E não voltei para a sala de aula por isso”, afirmou.

“Sou uma pessoa muito simples. Era professor e caixa móvel em evento de final de semana. Sempre tive profissões variadas e eu não deixei de ser eu. Ter experiências novas na minha vida foi uma das coisas que me moveu muito a entrar no Big Brother”, completou.

Carro do BBB

Durante o bate papo, Michel ainda explicou que o carro que usa para trabalhar é o mesmo que ganhou em uma prova do BBB, alegando que os passageiros ficam surpresos e perguntam sobre a origem do veículo.

“Nossa, esse é o carro que veio do Big Brother'. Eu falo, 'É, gente, é esse carro mesmo, é o próprio'. Cuido muito bem”, disparou o ex-professor de geografia, que foi o 11º eliminado do programa, com 70,33% dos votos.

Por fim, ele contou que ganha o montante de R$ 500 por dia, em 10 horas de trabalho e combina o valor com as publicidades que faz nas redes sociais. “É um dinheiro bom e no final de semana melhora”, encerrou.

