Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Na Flipelô, Rosane Svartman reforça: "Telenovela ainda move o Brasil"

Em meio à produção da novela Dona de Mim, autora destaca importância da literatura

Por Agatha Victoria

07/08/2025 - 17:37 h
Em Salvador, Rosane Svartman une literatura e TV
Em Salvador, Rosane Svartman une literatura e TV -

Começou em Salvador, aFesta Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que, neste ano homenageia o renomado romancista Dias Gomes. A autora e cineasta Rosane Svartman marcou presença no evento nesta quinta-feira, 7.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, ela contou sobre a experiência de participar da Flipelô em meio à produção de uma novela, Dona de Mim.

"Para eu estar aqui no meio de uma novela, foi um esforço muito grande [...] Enfim, super valeu a pena", afirmou.

Rosane destacou que celebrar a literatura brasileira na capital baiana é um momento especial:

"É muito bom celebrar aqui em Salvador, na Flipelô, a literatura, ainda mais numa mesa como essa, com Elísio Lopes, com Dimas Novaes, que são colegas de escrita e também de construção de histórias."

Autora de grandes sucessos da Globo como Bom Sucesso, Totalmente Demais, e Vai na Fé, ela falou sobre sua admiração por Dias Gomes e a importância de sua obra para a televisão brasileira.

"Ele é um homem que tem obras incríveis, muito importantes, e que também era como um farol, um intelectual com uma posição política [...] Para mim, ele representa esse equilíbrio."

Leia Também:

Elísio Lopes Jr. sobre Torto Arado: "É uma Bahia que tem outra cor"
Autor baiano destaca literatura fantástica e inclusão na Flipelô
Escritor baiano celebra Flipelô e revela projetos em andamento

Sucesso de Dona de Mim

Imagem ilustrativa da imagem Na Flipelô, Rosane Svartman reforça: "Telenovela ainda move o Brasil"
| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Sobre o sucesso de Dona de Mim, Rosane comentou a repercussão da novela e como isso reforça a relevância do formato na cultura do país.

"Eu estou muito feliz com a repercussão do público. Está todo mundo comentando. Essa troca, esse diálogo e, principalmente, essa paixão das pessoas [...] Esses números positivos mostram que a telenovela continua relevante na nossa cultura."

"Cada capítulo é parte desse desafio. Eu amo. Fico exausta, mas eu amo escrever novela", completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Flipelô Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em Salvador, Rosane Svartman une literatura e TV
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Em Salvador, Rosane Svartman une literatura e TV
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Em Salvador, Rosane Svartman une literatura e TV
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Em Salvador, Rosane Svartman une literatura e TV
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x