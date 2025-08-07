Na Flipelô, Rosane Svartman reforça: "Telenovela ainda move o Brasil"

Em Salvador, Rosane Svartman une literatura e TV - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Começou em Salvador, aFesta Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que, neste ano homenageia o renomado romancista Dias Gomes. A autora e cineasta Rosane Svartman marcou presença no evento nesta quinta-feira, 7.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, ela contou sobre a experiência de participar da Flipelô em meio à produção de uma novela, Dona de Mim.

"Para eu estar aqui no meio de uma novela, foi um esforço muito grande [...] Enfim, super valeu a pena", afirmou.

Rosane destacou que celebrar a literatura brasileira na capital baiana é um momento especial:

"É muito bom celebrar aqui em Salvador, na Flipelô, a literatura, ainda mais numa mesa como essa, com Elísio Lopes, com Dimas Novaes, que são colegas de escrita e também de construção de histórias."

Autora de grandes sucessos da Globo como Bom Sucesso, Totalmente Demais, e Vai na Fé, ela falou sobre sua admiração por Dias Gomes e a importância de sua obra para a televisão brasileira.

"Ele é um homem que tem obras incríveis, muito importantes, e que também era como um farol, um intelectual com uma posição política [...] Para mim, ele representa esse equilíbrio."

Sucesso de Dona de Mim

Sobre o sucesso de Dona de Mim, Rosane comentou a repercussão da novela e como isso reforça a relevância do formato na cultura do país.

"Eu estou muito feliz com a repercussão do público. Está todo mundo comentando. Essa troca, esse diálogo e, principalmente, essa paixão das pessoas [...] Esses números positivos mostram que a telenovela continua relevante na nossa cultura."

"Cada capítulo é parte desse desafio. Eu amo. Fico exausta, mas eu amo escrever novela", completou.