Elísio Lopes Jr. sobre Torto Arado: "É uma Bahia que tem outra cor"

O escritor esteve presente na Flipelô - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

No Largo Tereza Batista, coração do Pelourinho, o escritor, roteirista e diretor artístico Elísio Lopes Jr. participou, nesta quinta-feira, 7, da roda de conversa “O que há por trás das telas”, realizada na Vila Literária da FLIPELÔ 2025. Apesar do evento, foi em entrevista ao Portal MASSA!,que ele abriu o jogo sobre sua trajetória e a influência da Bahia em toda sua produção artística.

O diretor falou com orgulho sobre a relação profunda que mantém com suas origens e como a cultura baiana está presente em cada projeto que assina. Para ele, essa conexão é essencial.

“Eu gosto de dizer que é realmente sentimento que eu tenho: quem sabe de onde veio, tem sempre para onde voltar. Então, em qualquer lugar que eu esteja, é a Bahia. É a forma que eu aprendi, é o teatro que eu aprendi, é a forma de escrever, de dizer, de sentir que se construiu aqui”, revela.

Sendo o primeiro da família a conquistar uma formação artística, Elísio fez questão de destacar o peso da raiz soteropolitana em seu trabalho — uma marca que ele leva para onde quer que vá: “O universo é baiano e é o que importa para mim: em qualquer lugar do mundo, levar essa assinatura”, afirma.

Cultura baiana no cinema nacional

Elísio também comentou sobre os obstáculos enfrentados por artistas do Nordeste, especialmente de Salvador, para ocupar espaços tradicionalmente dominados pelo eixo Rio-São Paulo. Para exemplificar essa resistência e presença crescente, citou o filme Medida Provisória, lançado em 2023, baseado na peça Namíbia, Não!, do também baiano Aldri Anunciação.

“A obra foi adaptada por Lázaro Ramos, Aldri e por mim. Então é palavra baiana, literatura baiana, autor baiano, transformados em um filme nacional que chegou ao mundo, em diversos países [...] Uma peça daqui de Salvador, que chega às telas de cinema e traz atores, traz narrativas de outras formas para compor”, explica.

Sobre os desafios de adaptar obras entre diferentes linguagens artísticas, o cineasta destacou a complexidade do processo:

“Nosso trabalho é fazer essa mágica: criar histórias dentro da história e traduzir isso para outras linguagens, com todos os desafios que isso apresenta. Do teatro para a tela, da tela para o palco e do palco para os cinemas.”, pontua.

Torto Arado volta aos palcos de Salvador

Ainda em entrevista, Elísio também comentou sobre a direção da peça Torto Arado, que após uma temporada de sucesso, volta para Salvador em nova temporada na sexta-feira, 9, no Teatro Sesc do Comércio, e segue em cartaz até o dia 17 de agosto.

Segundo ele, o espetáculo parte do livro de Itamar Vieira Júnior, best-seller nacional, e traz uma representação potente da Bahia:

“Torto Arado começa de uma forma muito bonita, a partir de um livro do Itamar Vieira Júnior, que se tornou um best-seller nacional, de um autor baiano falando sobre uma Bahia que raramente é retratada nas narrativas”, destaca.

O diretor também chamou atenção para o fato de que toda a produção do espetáculo foi realizada por artistas conterrâneos:

"Tudo foi feito com elenco baiano, com diretor musical, compositor baiano, com coreógrafo baiano… E tudo isso imprime em cena essa vontade e esse desejo de mostrar uma Bahia que tem outra cor", revela.

Estudantes convidados para sessão especial

Ao final do bate-papo, Elísio falou sobre a sessão gratuita que marcará a reestreia da peça:

“A estreia acontece em uma sessão especial para convidados de instituições de ensino, culturais e sociais. [...] Para nós, é uma missão importante, já que Torto Arado faz parte do universo literário ao qual os estudantes estão tendo acesso. É um prazer compartilhar esse momento e trocar experiências por meio do espetáculo”, conclui.