83 anos de Caetano Veloso: relembre a notícia mais famosa do cantor
Notícia sobre o artista baiano se tornou um marco
Por Edvaldo Sales
O cantor baiano Caetano Veloso completa 83 anos nesta quinta-feira, 7, e nada mais justo do que aproveitar a data para relembrar a notícia mais famosa que já saiu sobre o artista: “Caetano Veloso passeia pelo Leblon e estaciona o carro”, do Terra.
Há 14 anos, no dia 10 de março de 2011, a notícia, que acompanhava uma série de fotos do cantor, à época com 68 anos, estacionando o carro no bairro nobre da Zona Sul carioca, foi publicada e se tornou um marco, principalmente no meio do jornalismo de celebridades.
A publicação fez tanto sucesso que a data passou a ser "comemorada" nas redes sociais com uma série de memes. Em 2018, o próprio Caetano entrou na brincadeira. “IMPORTANTE. Hoje faz 7 anos que estacionei no Leblon”, escreveu, em seu Twitter (atual X).
Em 2021, o artista voltou às redes para brincar com a notícia. “10 anos de um ‘momento histórico’, uma década que estacionei o carro no Leblon! A matéria foi publicada por um site de notícias em 2011 e se tornou um meme lembrado anualmente, após viralizar pelo título curioso: ‘Caetano estaciona carro no Leblon’”, escreveu.
Além disso, o grupo Porta dos Fundos já brincou com a notícia, em vídeo que conta, inclusive, com a participação do próprio Caetano. “Em março de 2011, Caetano estacionou um carro no Leblon numa quinta-feira. Seis anos depois de divulgar essa obra-prima de Caê para o mundo, nossa equipe de reportagem volta ao local e faz um mergulho inédito e exclusivo nesse marco histórico que até hoje povoa o imaginário popular”, diz a legenda.
Homenagem
A esposa de Caetano, Paula Lavigne homenageou o marido. A produtora publicou um vídeo reunindo momentos românticos ao lado do cantor e se declarou para ele, em homenagem ao seu dia especial.
O registro foi divulgado por Lavigne no seu perfil do Instagram. Nele, vemos os dois se reencontrando depois de um tempo separados, viajando juntos de mãos dadas, trocando beijos apaixonados, desfrutando de momentos de intimidade em casa e deitados juntos.
Na legenda da publicação, ela escreveu: “Papito, muita saúde e paz! Te amo”.
