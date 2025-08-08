Jornalistas da Globo quebram protocolo com notícia triste sobre Faustão

Faustão segue internado - Foto: Reprodução | Band TV

As jornalistas Sabina Simonato e Ana Paula Araújo tomaram uma atitude que é considerada quebra de protocolo naTV Globo. Na manhã desta sexta-feira, 8, durante o Bom Dia Brasil, Sabina atualizou o quadro de saúde de Fausto Silva, o Faustão, e depois desejou uma boa recuperação para o apresentador.

“A gente se despede por aqui acompanhando e na torcida pela recuperação de Faustão, que passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Ele tem 75 anos anos e está internado há mais de dois meses por causa de uma infecção bacteriana aguda. Saúde, Faustão”, disse.

Na sequência, a apresentadora Ana Paula Araújo desejou melhoras ao apresentador. “Estamos aqui na torcida pela recuperação dele”, complementou.

Vale lembrar que Faustão integrou o quadro de apresentadores da Globo até 2021, quando não aceitou uma proposta para deixar de apresentar o ‘Domingão do Faustão’ e assumir outra atração da casa. Ao fim do contrato com a Globo, ele assumiu o posto de apresentador na Band, ganhando um programa que era exibido de segunda a sexta. Um ano e meio depois, o programa foi encerrado e ele deixou a emissora.

Condição grave ameaça vida do apresentador

Faustão está internado desde o dia 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Nesta semana, o comunicador passou por dois novos transplantes.

O que Faustão tem?

A sepse, conhecida popularmente como infecção generalizada, é uma condição grave causada por uma resposta desregulada do sistema imunológico a uma infecção. Essa reação exagerada pode provocar inflamações por todo o corpo, afetar órgãos vitais e levar à falência múltipla, representando risco de morte.

Segundo especialistas, a sepse pode se desenvolver a partir de infecções comuns, como pneumonia, infecção urinária ou infecções de pele, mas evolui rapidamente se não tratada. Os principais sintomas incluem febre alta, confusão mental, respiração acelerada, pressão arterial baixa, calafrios e fraqueza extrema.

Faustão fez novo transplante

No caso de Faustão, o quadro foi acompanhado por uma equipe médica que manteve controle rigoroso da infecção antes da realização de duas cirurgias: um transplante de fígado na quarta-feira, 6 de agosto, e um retransplante renal nesta quinta-feira, 7, que já havia sido planejado há cerca de um ano.

A sepse é considerada uma emergência médica e exige tratamento imediato com internação hospitalar, antibióticos intravenosos e suporte para órgãos afetados. A prevenção envolve a rápida identificação de infecções e cuidados médicos para evitar que o quadro se agrave.