Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MELHOROU?

Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador; saiba mais

João Silva reforça força e recuperação do pai Fausto Silva após transplantes no Hospital Albert Einstein

Por Beatriz Santos

08/08/2025 - 20:04 h
João destacou a importância do apoio recebido neste momento
João destacou a importância do apoio recebido neste momento -

O apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 8, para prestar uma atualização sobre a saúde do pai e agradecer o carinho e as orações recebidas por amigos, fãs e familiares. A mensagem, feita em vídeo, foi dirigida também em nome da mãe, Luciana, e dos irmãos Rodrigo e Lário.

João destacou a importância do apoio recebido neste momento delicado. “Gente, passando aqui para agradecer em nome da família, todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos.”

Leia Também:

Jornalistas da Globo quebram protocolo com notícia triste sobre Faustão
Jackson Antunes é internado após imprevisto
O que Faustão teve? Condição grave ameaça vida do apresentador

O comunicador Fausto Silva passou por recentes intervenções cirúrgicas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi submetido a um retransplante de rim e um transplante de fígado. O apresentador já havia recebido, em 2023, um transplante de coração, fato que torna seu quadro clínico ainda mais complexo.

Apesar da gravidade do quadro, João Silva afirmou que o pai está se recuperando bem e ressaltou a força e resiliência do comunicador. “Meu pai é um cara muito forte, inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra deste momento é resiliência.”

Ele ainda reforçou a gratidão da família diante da recuperação e do suporte recebido. “Agradecer a Deus, que está dando cada vez mais oportunidade para o meu pai se recuperar. Ele está indo muito bem na recuperação e realmente agradecimento a vocês, que isso faz toda a diferença.”

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaosilva)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

faustão Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João destacou a importância do apoio recebido neste momento
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

João destacou a importância do apoio recebido neste momento
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

João destacou a importância do apoio recebido neste momento
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

João destacou a importância do apoio recebido neste momento
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x