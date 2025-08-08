Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador; saiba mais

João destacou a importância do apoio recebido neste momento - Foto: Reprodução | Band TV

O apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 8, para prestar uma atualização sobre a saúde do pai e agradecer o carinho e as orações recebidas por amigos, fãs e familiares. A mensagem, feita em vídeo, foi dirigida também em nome da mãe, Luciana, e dos irmãos Rodrigo e Lário.

João destacou a importância do apoio recebido neste momento delicado. “Gente, passando aqui para agradecer em nome da família, todo o carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos.”

O comunicador Fausto Silva passou por recentes intervenções cirúrgicas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi submetido a um retransplante de rim e um transplante de fígado. O apresentador já havia recebido, em 2023, um transplante de coração, fato que torna seu quadro clínico ainda mais complexo.

Apesar da gravidade do quadro, João Silva afirmou que o pai está se recuperando bem e ressaltou a força e resiliência do comunicador. “Meu pai é um cara muito forte, inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra deste momento é resiliência.”

Ele ainda reforçou a gratidão da família diante da recuperação e do suporte recebido. “Agradecer a Deus, que está dando cada vez mais oportunidade para o meu pai se recuperar. Ele está indo muito bem na recuperação e realmente agradecimento a vocês, que isso faz toda a diferença.”

Veja o vídeo: