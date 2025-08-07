Menu
CULTURA
ENTENDA

Jackson Antunes é internado após imprevisto

Ator de 65 anos foi internado nesta quinta-feira

Por Bianca Carneiro

07/08/2025 - 22:30 h
Ator precisou de atendimento médico
Ator precisou de atendimento médico -

O ator Jackson Antunes, 65 anos, foi internado nesta quinta-feira, 7, na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, ele precisou de atendimento médico após um machucado no braço. Apesar do susto, a previsão é que ele receba alta em breve.

“Estou bem! Amanhã mesmo já volto para casa”, disse o veterano. “Acabei machucando o braço esquerdo sem querer e, no início, não dei muita atenção. Como já tive trombose na perna anos atrás, fiz alguns pontos no braço e me feri em casa. Estava mexendo no computador, ele bateu no meu braço, e precisei ir ao hospital para cuidar melhor”, explicou Antunes.

“Mas estou bem! Amanhã já volto para casa e vou começar a filmar um projeto bacana chamado As Aventuras de Toin, que está sendo gravado em Petrolina, Pernambuco”, concluiu o ator.

Com uma carreira marcante na televisão brasileira, Jackson Antunes participou de grandes novelas como Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra, América, Cordel Encantado e Velho Chico. Atualmente, o ator está em cartaz na série Estranho Amor, produção que aborda casos reais de feminicídio, feita em parceria entre Visom Digital, Record e AXN.

