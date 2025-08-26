Mãe de Davi e Raquel Brito lança maldição em jornalistas após polêmica

Elisangela, Davi e Raquel Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe dos influenciadores digitais Davi e Raquel Brito, Elisângela Brito, rompeu o silêncio após a sua família ficar no centro de mais uma polêmica. A ex-Fazenda é investigada por suposta participação em esquema de azar e propaganda enganosa nas redes sociais. Raquel prestou depoimento nesta segunda-feira (25), na Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), em Salvador, após denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Ontem, durante a chegada e saída de Raquel da delegacia, ela se irritou com a presença imprensa. “Me deixa em paz. Sensacionalismo da porr*”, disparou na ocasião. Nesta terça-feira, 26, Elisângela comentou, em uma publicação no Instagram, sobre a polêmica e lançou uma maldição para os jornalistas que, segundo ela, escreveram “títulos mentirosos”.

“Eu tenho um recado muito sério para dar aos jornalistas, páginas e à pessoa que encomendou esse cancelamento para a vida de Davi. Deus já está ciente desse problema e eu tenho um recado. Eu estou ciente que a palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar. Eu vou isentar só as pessoas inocentes que recebem essas mensagens e não sabem se é verdade ou é mentira. Só esses que eu vou isentar, porque são inocentes demais”, iniciou.

A mãe de Raquel e Davi seguiu:

Eu vou amaldiçoar vocês neste momento. Eu decreto toda a maldição sobre a vida de vocês. Eu amaldiçoo. Quem providenciou esse cancelamento está amaldiçoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vocês que estão colocando títulos mentirosos, fazendo a cabeça das pessoas em relação a nossa família, está debaixo da maldição. Eu estou amaldiçoando vocês. Elisângela Brito

Investigação da Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia vai solicitar medidas cautelares contra Raquel Brito. Ela é investigada por suposta participação em esquema de azar e propaganda enganosa nas redes sociais. Raquel prestou depoimento nesta segunda-feira (25), na Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), em Salvador, após denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

“A partir de agora serão solicitadas ao Judiciário medidas cautelares e outras pessoas poderão ser ouvidas, a exemplo dos representantes da empresa [Betsul] que ela diz manter contrato”, declarou o delegado da Polícia Civil, Thiago Costa, responsável pelo caso, ao Grupo A TARDE. As medidas a serem adotadas serão mantidas em sigilo para não comprometer o andamento das investigações.

De acordo com o delegado, Raquel Brito foi denunciada ao MP-BA por suspeita de divulgar links que prometiam ganhos irreais. “Supostamente divulgava em sua rede social uma prática chamada ‘Robozão de Venda’, que prometia ao consumidor o ganho de altas quantias por mês, através de meios inviáveis, induzindo as pessoas a erro”.

Durante os esclarecimentos, a influenciadora Raquel Brito, acompanhada de seu advogado, Gerson Monção, afirmou “apenas que teria feito a postagem do link de um curso”. Ainda segundo ela, o link se tratava de uma inteligência artificial (IA) que, supostamente, garantiria aos participantes do curso ganhos em dinheiro.

O delegado da DECON informou que, durante o interrogatório, Raquel Brito não apresentou nenhum documento que comprovasse vínculo com a Betsul, mas se comprometeu a entregar a documentação posteriormente.

Durante a apuração, constatou-se que os links do ‘Robozão de Venda’ pode ter relação com a Betsul, uma casa de apostas online divulgada pelo ex-BBB Davi Brito para mais de 7 milhões de seguidores. Essa associação surgiu a partir de uma postagem pública feita pelo baiano nas redes sociais.

Desde o início do ano, a DECON investiga as publicações de Raquel Brito com links suspeitos. Durante a entrevista, o delegado Thiago Costa pontuou que toda publicidade relacionada ao consumo deve ser transparente e clara. Diante disso, após a coleta de materiais, a influenciadora foi chamada para prestar esclarecimentos.

“Durante esses seis meses, nós fizemos trabalhos de inteligência sem que ela soubesse, e deixamos para pegar o interrogatório no final, para que ela pudesse se manifestar sobre o que tem nos autos”, afirmou Thiago Costa.

Por fim, o delegado pontuou que a Delegacia de Defesa do Consumidor está de portas abertas para receber e investigar denúncias de casos parecido com o da influenciadora Raquel Brito.

“Gostaria muito que as pessoas fizessem a denúncia formal, seja ao Ministério Público, à Promotoria de Defesa do Consumidor ou ao DECON. Estamos aqui à disposição para receber essas denúncias. Isso é importante, pois estamos aqui para proteger a relação de consumo como um todo. Na internet, também se estabelece uma relação de consumo, que pode fazer a pessoa perder economias de anos”, finalizou.

O que diz o MPBA?

À nossa reportagem, o Ministério Público da Bahia informou que tem um procedimento sobre os fatos e acompanha a investigação policial em curso. O MPBA ainda afirmou que se manifestará oportunamente com o avançar das apurações e com a tomada das medidas cabíveis.