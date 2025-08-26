Ex-Bahia tem traição exposta por esposa: “Mesmo com órgão comprometido"

O atleta passou por grandes clubes brasileiros - Foto: Divulgação | Bahia

Bruno Silva teve sua intimidade exposta nesta segunda-feira, 25. Esposa do jogador de futebol, Andressa Marinho usou suas redes sociais para anunciar o fim de seu casamento com o atleta e contou detalhes sobre o que motivou o término do casal.

Em seu relato, a biomédica afirmou que foi traída e agredida pelo rapaz, que atuou no Esporte Clube Bahia nos anos de 2009 e 2010. Eles estavam juntos há oito anos e são pais de dois filhos: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses.

“Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito”, contou ela.

“Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles”, completou.

Post de Andressa nas redes sociais | Foto: Reprodução | Instagram

Na saúde e na doença

Durante o desabafo, Andressa também contou que esteve com Bruno quando ele recebeu um diagnóstico de câncer e precisou amputar parte de seu órgão genital.

Entretanto, ele foi flagrado em uma “zona” em Campinas, São Paulo, junto com os colegas do Rio Branco-ES, time o qual joga atualmente, no último sábado, 23.

“Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!”, escreveu ela.

“Mas ele, esse homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar”, concluiu.

Vale ressaltar que o fato aconteceu logo após a eliminação do Rio Branco-ES nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O time perdeu a partida para a Inter de Limeira, por um placar de zero a zero.

Times em que Bruno atuou:

Além do Bahia, Bruno atuou em grandes times como Botafogo, Cruzeiro, Internacional e Fluminense. Além de jogar pelo Tombense, Joinville, Villa Nova–MG, Ipatinga, Avaí, Ponte Preta e Chapecoense.