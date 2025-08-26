EITA!
Justiça toma decisão drástica sobre prisão de Hytalo Santos
Hytalo está preso há 11 dias
Por Edvaldo Sales
A transferência dos influenciadores Hytalo Santose do marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, para uma penitenciária de João Pessoa foi determinada pela Justiça da Paraíba.
Segundo o Portal LeoDias, a decisão foi protocolada na segunda-feira, 25, pela juíza Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz, titular da Vara de Execuções Penais (VEP) da capital paraibana.
Presos há 11 dias, Hytalo e Israel devem deixar o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, e serão encaminhados para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, popularmente chamada de Penitenciária Roger, em João Pessoa.
“Autorizo o recambiamento do(a) custodiado Hitalo José Santos Silva e Israel Nata Vicente para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, nesta Capital”, diz a magistrada na decisão.
A data e o horário para a transferência ainda não foram definidas, mas o recambiamento pode ocorrer a qualquer momento. A Polícia Civil e os agentes do Sistema Penitenciário da Paraíba estão autorizados a realizar o deslocamento dos presos.
Prisão mantida e pedido ao STF
O influenciador Hytalo Santos ingressou, após ter a prisão preventiva mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na terça-feira, 19, com um novo pedido para deixar a cadeia, desta vez no Supremo Tribunal Federal (STF).
A solicitação foi feita na quarta-feira, 20, pelos advogados de Hytalo e do marido, por meio de um habeas corpus que tramita sob sigilo. O caso ficou sob a relatoria do ministro Luiz Fux.
Por que Hytalo está preso?
Hytalo Santos foi um dos citados em um vídeo do criador de conteúdo Felca, que denunciou casos de exploração e adultização de crianças nas redes sociais. Hytalo foi preso por determinação da Justiça da Paraíba.
Ele e o marido são investigados por suspeita de exploração sexual e econômica de menores, além de trabalho infantil irregular.
