Caso Hytalo Santos: homem acusado de ameaçar Felca é preso
Felca recebeu ameaças de morte
Por Edvaldo Sales
Um homem acusado de fazer ameaças ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo nesta segunda-feira, 25. A prisão aconteceu após uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, emitida em caráter de urgência no dia 17 de agosto.
Ameaças de morte
O youtuber, que expôs casos de adultização nas redes sociais e citou o influenciador Hytalo Santos, solicitou à Google Brasil a quebra de sigilo de dados de um e-mail específico.
Felca alega ter recebido ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia após publicar o vídeo sobre a adultização nas redes sociais, o que configurava um risco concreto à sua segurança pessoal.
O pedido foi acolhido pelo tribunal, que ordenou que o Google fornecesse em 24 horas as informações de identificação do usuário responsável pelo e-mail, incluindo IPs de acesso e dados cadastrais.
Carro blindado e seguranças
Em entrevista ao podcast PodDelas, Felca contou que passou a andar com carro blindado e seguranças para se proteger de ameaças depois de publicar vídeos com denúncias.
Em seu vídeo mais recente, intitulado ‘Adultização’ e com 50 minutos de duração, Felca denunciou o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores e alertou sobre os riscos das redes para crianças e adolescentes.
“[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar”, relatou.
Além disso, ele revelou que levou cerca de um ano para fazer o vídeo e ouviu uma psicóloga para explicar sobre adultização. “Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. É terrível a gente olhar essas cenas. Dá vontade de chorar, de vomitar, é terrível. Mergulhei no lamaçal. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor. Então, vale a pena fazer”, disse.
Depois que viralizou, a denúncia trouxe à tona o debate público sobre a exposição de crianças e os direitos delas na internet.
“Você vê que o público dessa criança, por exemplo, não são pessoas que estão engajadas no conteúdo que a criança está fazendo. É um público de pedófilos. Você vê nos comentários que são pessoas mandando coraçãozinho, falando para mostrar mais. Os pais incentivam isso porque eles entendem que existe o universo de consumidores sobre isso. Os vídeos monetizam, e os pais expõem a criança a isso”, alertou Felca na sua participação no PodDelas.
