Caso Hytalo Santos: homem acusado de ameaçar Felca é preso

Felca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem acusado de fazer ameaças ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo nesta segunda-feira, 25. A prisão aconteceu após uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, emitida em caráter de urgência no dia 17 de agosto.

Ameaças de morte

O youtuber, que expôs casos de adultização nas redes sociais e citou o influenciador Hytalo Santos, solicitou à Google Brasil a quebra de sigilo de dados de um e-mail específico.

Felca alega ter recebido ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia após publicar o vídeo sobre a adultização nas redes sociais, o que configurava um risco concreto à sua segurança pessoal.

O pedido foi acolhido pelo tribunal, que ordenou que o Google fornecesse em 24 horas as informações de identificação do usuário responsável pelo e-mail, incluindo IPs de acesso e dados cadastrais.

Carro blindado e seguranças

Em entrevista ao podcast PodDelas, Felca contou que passou a andar com carro blindado e seguranças para se proteger de ameaças depois de publicar vídeos com denúncias.

Em seu vídeo mais recente, intitulado ‘Adultização’ e com 50 minutos de duração, Felca denunciou o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores e alertou sobre os riscos das redes para crianças e adolescentes.

“[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar”, relatou.

Além disso, ele revelou que levou cerca de um ano para fazer o vídeo e ouviu uma psicóloga para explicar sobre adultização. “Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. É terrível a gente olhar essas cenas. Dá vontade de chorar, de vomitar, é terrível. Mergulhei no lamaçal. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor. Então, vale a pena fazer”, disse.

Depois que viralizou, a denúncia trouxe à tona o debate público sobre a exposição de crianças e os direitos delas na internet.

“Você vê que o público dessa criança, por exemplo, não são pessoas que estão engajadas no conteúdo que a criança está fazendo. É um público de pedófilos. Você vê nos comentários que são pessoas mandando coraçãozinho, falando para mostrar mais. Os pais incentivam isso porque eles entendem que existe o universo de consumidores sobre isso. Os vídeos monetizam, e os pais expõem a criança a isso”, alertou Felca na sua participação no PodDelas.