Faustão recebe alta da UTI; confira novo boletim médico

O famoso está passando por um momento delicado - Foto: Reprodução | Instagram

Faustão teve uma nova atualização em seu quadro de saúde nesta segunda-feira, 18. O apresentador recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde maio.

Em boletim médico enviado à imprensa, a equipe do comunicador informou que ele vem apresentando melhoras progressivas após os recentes procedimentos cirúrgicos de transplantes de órgãos.

“O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional”, escreveram.

Os médicos não informaram quando o famoso deve receber alta médica e retornar para casa. No dia 10 de agosto, ele celebrou o Dia dos Pais com a visita dos três filhos: João Guilherme, Lara e Rodrigo.

Transplantes

Faustão realizou dois novos transplantes nas últimas semanas. O famoso recebeu um novo fígado e um rim durante sua internação, em função de uma infecção bacteriana aguda com sepse, conhecida como infecção generalizada.

Em 2023, ele passou por um transplante de coração e no início de 2024 recebeu seu primeiro rim. Muita gente chegou a questionar a rapidez dos procedimentos, já que as filas do SUS para receber os novos órgãos podem demorar anos.

Entretanto, o hospital garantiu que os transplantes ocorreram de forma correta, com o acionamento da Central de Transplantes do Estado de São Paulo e a confirmação de compatibilidade dos órgãos doados por um único doador.