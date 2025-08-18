FUTEBOL
Globo fecha acordo para transmitir campeonato importante ainda em 2025
Emissora garantiu os direitos das principais competições de futebol de outro país
Por Luiz Almeida
A Globo confirmou nesta segunda-feira, 18, a compra de mais um campeonato de futebol para ser transmitido nos próximos meses.
A emissora garantiu os direitos das principais competições do futebol da Arábia Saudita. O acordo prevê a exibição da Copa do Rei, da Supercopa e de até duas partidas por rodada da Liga Saudita, considerada a mais tradicional e prestigiada do país.
Os jogos serão transmitidos pelos canais SporTV, com o objetivo de consolidar o canal pago como referência no futebol internacional na TV por assinatura.
Jogos confirmados no canal da Globo
As primeiras partidas já estão confirmadas. Nesta terça-feira, 19, o SporTV 2 transmite, a partir das 9h, o confronto entre o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo e do técnico Jorge Jesus, e o Al-Ittihad, do atacante Karim Benzema, válido pela semifinal da Supercopa.
A narração será de Daniel Pereira, com comentários de Paulo Nunes e Renata Mendonça. No dia seguinte, também às 9h, o canal exibe Al Quadisya x Al-Ahli, que decide o segundo finalista.
O duelo terá narração de Leandro Chaves e análises de Felipe Bastos e Marcelo Raed. A grande final do torneio acontece no próximo dia 23, com transmissão exclusiva do SporTV 3.
Outra liga anunciada
Já a Liga Saudita, principal torneio do país, terá início em 28 de agosto e seguirá até maio de 2026.
Em sua 51ª edição, a competição contará com 18 clubes e um elenco repleto de estrelas internacionais. Entre os destaques estão nomes como N’Golo Kanté, Bounou, Brozovic, Sadio Mané, além dos brasileiros Malcom, Marcos Leonardo, Fabinho e Ibañez.
