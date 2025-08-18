Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Globo fecha acordo para transmitir campeonato importante ainda em 2025

Emissora garantiu os direitos das principais competições de futebol de outro país

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

18/08/2025 - 19:52 h
Globo compra mais um campeonato de futebol
Globo compra mais um campeonato de futebol -

A Globo confirmou nesta segunda-feira, 18, a compra de mais um campeonato de futebol para ser transmitido nos próximos meses.

A emissora garantiu os direitos das principais competições do futebol da Arábia Saudita. O acordo prevê a exibição da Copa do Rei, da Supercopa e de até duas partidas por rodada da Liga Saudita, considerada a mais tradicional e prestigiada do país.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os jogos serão transmitidos pelos canais SporTV, com o objetivo de consolidar o canal pago como referência no futebol internacional na TV por assinatura.

Jogos confirmados no canal da Globo

As primeiras partidas já estão confirmadas. Nesta terça-feira, 19, o SporTV 2 transmite, a partir das 9h, o confronto entre o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo e do técnico Jorge Jesus, e o Al-Ittihad, do atacante Karim Benzema, válido pela semifinal da Supercopa.

Leia Também:

Ator faz revelação surpreendente sobre a Globo
Atores da Globo são vaiados em festa de Bruna Marquezine
Nem Record, nem SBT: Globo ganha rival que promete movimentar a TV aberta

A narração será de Daniel Pereira, com comentários de Paulo Nunes e Renata Mendonça. No dia seguinte, também às 9h, o canal exibe Al Quadisya x Al-Ahli, que decide o segundo finalista.

O duelo terá narração de Leandro Chaves e análises de Felipe Bastos e Marcelo Raed. A grande final do torneio acontece no próximo dia 23, com transmissão exclusiva do SporTV 3.

Outra liga anunciada

Já a Liga Saudita, principal torneio do país, terá início em 28 de agosto e seguirá até maio de 2026.

Em sua 51ª edição, a competição contará com 18 clubes e um elenco repleto de estrelas internacionais. Entre os destaques estão nomes como N’Golo Kanté, Bounou, Brozovic, Sadio Mané, além dos brasileiros Malcom, Marcos Leonardo, Fabinho e Ibañez.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campeonatos futebol Futebol futebol na Globo Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Globo compra mais um campeonato de futebol
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Globo compra mais um campeonato de futebol
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Globo compra mais um campeonato de futebol
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Globo compra mais um campeonato de futebol
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x