Globo fecha acordo para transmitir campeonato importante ainda em 2025

Globo compra mais um campeonato de futebol - Foto: Reprodução | Globo

A Globo confirmou nesta segunda-feira, 18, a compra de mais um campeonato de futebol para ser transmitido nos próximos meses.

A emissora garantiu os direitos das principais competições do futebol da Arábia Saudita. O acordo prevê a exibição da Copa do Rei, da Supercopa e de até duas partidas por rodada da Liga Saudita, considerada a mais tradicional e prestigiada do país.

Os jogos serão transmitidos pelos canais SporTV, com o objetivo de consolidar o canal pago como referência no futebol internacional na TV por assinatura.

Jogos confirmados no canal da Globo

As primeiras partidas já estão confirmadas. Nesta terça-feira, 19, o SporTV 2 transmite, a partir das 9h, o confronto entre o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo e do técnico Jorge Jesus, e o Al-Ittihad, do atacante Karim Benzema, válido pela semifinal da Supercopa.

A narração será de Daniel Pereira, com comentários de Paulo Nunes e Renata Mendonça. No dia seguinte, também às 9h, o canal exibe Al Quadisya x Al-Ahli, que decide o segundo finalista.

O duelo terá narração de Leandro Chaves e análises de Felipe Bastos e Marcelo Raed. A grande final do torneio acontece no próximo dia 23, com transmissão exclusiva do SporTV 3.

Outra liga anunciada

Já a Liga Saudita, principal torneio do país, terá início em 28 de agosto e seguirá até maio de 2026.

Em sua 51ª edição, a competição contará com 18 clubes e um elenco repleto de estrelas internacionais. Entre os destaques estão nomes como N’Golo Kanté, Bounou, Brozovic, Sadio Mané, além dos brasileiros Malcom, Marcos Leonardo, Fabinho e Ibañez.