ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Ator faz revelação surpreendente sobre a Globo

O ator contou detalhes sobre sua saída do canal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/08/2025 - 23:13 h
Felippe Titto
Felippe Titto -

Felipe Titto voltou a falar sobre os motivos que o levaram a deixar a carreira de ator de novelas de lado. Conhecido por participar de algumas produções da Globo, o empresário contou que o salário dado pela emissora não era suficiente para ele.

“Nos últimos três anos me chamaram para umas cinco novelas, mas não dá, a conta não fecha. Salário da Globo? R$ 150 mil, um ator pic*. É o preço de uma palestra minha de uma hora”, disse ele, em entrevista ao podcast Podshape.

O artista, que fez sua última participação na novela A Dona do Pedaço, em 2019, também revelou que prefere atuar em filmes. “Eu faço um filme agora no final de novembro, porque é um mês de gravação. Como sou protagonista, dá para bater as filmagens com a minha agenda. Novela é um ano, no Rio de Janeiro, contando preparação com gravação”, explicou.

Boa ação

Em junho deste ano, Titto fez uma boa ação para duas meninas, que vendiam pulseiras de miçanga para arrecadar dinheiro e realizar um sonho: conhecer os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

Na gravação, o famoso conversa com as crianças e seus pais, ouve a história delas e compra uma das pulseiras, mas a surpresa veio logo depois. O ator anunciou que vai bancar toda a viagem para o famoso parque temático, garantindo que o tão esperado sonho da família se tornasse realidade.

O vídeo termina com as meninas chorando de felicidade, abraçando o ator e agradecendo pela generosidade inesperada.

#BoaAção #FelipeTitto #SalárioDeAtor Disney Globo novelas palestra Salvador

x