Atores da Globo são vaiados em festa de Bruna Marquezine

Os famosos foram detonados na web - Foto: Reprodução | Instagram

Sophie Charlotte e Xamã não foram bem recepcionados ao chegarem na festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine, nesta sexta-feira, 15, na Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro. O casal de atores da Globo foi vaiado pelos fãs que estavam presentes no local e gostariam de tirar uma foto com eles.

Em um registro, que viralizou na rede social ‘X’, o antigo Twitter, os artistas aparecem saindo de um carro e entrando direto em uma van reservada para o evento, sem virar para as pessoas que aguardavam no espaço.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Xamã e Sophie Charlotte com show de estrelismo na festa de Bruna Marquezine”, legendou uma fã, fazendo com que uma voz de inteligência artificial repetisse a frase em voz alta no início do vídeo.

GRAVE: Xamã e Sophie Charlotte são vaiados e acusados de estrelismo por não pararem para fotos e falar com fãs em festa de Bruna Marquezine.

.

pic.twitter.com/uPhk3FIHVY — POINT POP (@Point__Pop) August 16, 2025

Furando a fila?

Engana-se quem pensa que essa foi a única polêmica envolvendo o casal, que começou a namorar em 2024, após se conhecerem nos bastidores da novela Renascer, da TV Globo, onde interpretaram um par romântico.

De acordo com informações da revista Veja, Sophie e Xamã queriam burlar o acesso na zona militar. Os dois tentaram pular a parte do credenciamento necessário para acessar a ilha e o espaço do evento com o próprio carro.

Entretanto, os famosos foram barrados pela organização e tiveram que seguir a regra e foram na van com os outros convidados famosos, tais como Juliette, Sasha Meneghel, Anitta, João Guilherme e Thiaguinho.