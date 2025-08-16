Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Atores da Globo são vaiados em festa de Bruna Marquezine

Os fãs presentes no local não gostaram da postura do casal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/08/2025 - 22:20 h
Os famosos foram detonados na web
Os famosos foram detonados na web -

Sophie Charlotte e Xamã não foram bem recepcionados ao chegarem na festa de aniversário da atriz Bruna Marquezine, nesta sexta-feira, 15, na Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro. O casal de atores da Globo foi vaiado pelos fãs que estavam presentes no local e gostariam de tirar uma foto com eles.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por XAMÃ ❌ (@euxama)

Em um registro, que viralizou na rede social ‘X’, o antigo Twitter, os artistas aparecem saindo de um carro e entrando direto em uma van reservada para o evento, sem virar para as pessoas que aguardavam no espaço.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Xamã e Sophie Charlotte com show de estrelismo na festa de Bruna Marquezine”, legendou uma fã, fazendo com que uma voz de inteligência artificial repetisse a frase em voz alta no início do vídeo.

Furando a fila?

Engana-se quem pensa que essa foi a única polêmica envolvendo o casal, que começou a namorar em 2024, após se conhecerem nos bastidores da novela Renascer, da TV Globo, onde interpretaram um par romântico.

Leia Também:

Roberto Justus é operado e motivo surpreende
Fernanda Paes Leme desabafa sobre afastamento de Bruno Gagliasso
Diogo Nogueira expõe alívio ao descobrir detalhe íntimo de Paolla

De acordo com informações da revista Veja, Sophie e Xamã queriam burlar o acesso na zona militar. Os dois tentaram pular a parte do credenciamento necessário para acessar a ilha e o espaço do evento com o próprio carro.

Entretanto, os famosos foram barrados pela organização e tiveram que seguir a regra e foram na van com os outros convidados famosos, tais como Juliette, Sasha Meneghel, Anitta, João Guilherme e Thiaguinho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atores da Globo bruna marquezine Sophie Charlotte xamã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os famosos foram detonados na web
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Os famosos foram detonados na web
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Os famosos foram detonados na web
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Os famosos foram detonados na web
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x