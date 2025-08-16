Ex e atual de Bruna Marquezine usam roupas iguais na festa dela

A famosa convidou os rapazes para sua festa - Foto: Reprodução | Instagram

João Guilherme e Danilo Mesquita passaram por um momento constrangedor na festa de aniversário de Bruna Marquezine, nesta sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro. O ex-namorado e o suposto novo affair da atriz chegaram ao evento usando roupas iguais.

Em registros, que viralizaram nas redes sociais, os dois aparecem usando calça preta, cinto, regata branca e jaqueta de couro, com modelos praticamente idênticos. A coincidência foi o suficiente para os internautas comentarem sobre o assunto na web.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Bruna, tome cuidado pra não confundir”, disse uma usuária do Instagram. “Melhor de tudo é a maturidade de chamar o ex. A boa relação que o João Gui tem com as ex diz muito sobre ele”, afirmou outra. “A roupa pode estar parecida, mas a vibe tá totalmente diferente. O João ficou estiloso e o Danilo a cara do perigo, com o bigode então”, reforçou uma terceira.

Affair Danilo e Bruna

Segundo informações do jornal EXTRA, os rumores de affair entre os dois surgiram nos bastidores da série “Amor Da Minha Vida”, da Disney Plus. Par romântico na trama, os atores teriam extrapolado o clima de intimidade por trás das câmeras, chamando atenção de todos.

Fontes informaram que os artistas chegaram a trocar carinhos e conversar de forma privada, ao pé do ouvido. Em seu perfil do Instagram, o galã ex-global compartilhou uma foto agarradinho com a morena e a legio, recebendo uma resposta calorosa dela: “É uma alegria trabalhar com você, Dan!”.