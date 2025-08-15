Menu
EMOCIONANTE

Homenagem da filha de Glória Maria emociona internautas: "Que lindo"

Nesta sexta-feira,15, jornalista completaria 76 anos

Por Agatha Victoria

15/08/2025 - 20:00 h
A jornalista morreu em 2023
A jornalista morreu em 2023

Glória Mariacompletaria 76 anos nesta sexta-feira, 15. Maria Matta, filha mais velha da jornalista, publicou nas redes sociais uma homenagem à mãe que emocionou os seguidores.

A jornalista lutava contra um câncer desde 2019 e morreu em 2023, no Rio de Janeiro, deixando um legado inesquecível para o jornalismo brasileiro.

Homenagem de Maria Matta

Maria compartilhou um texto expressando carinho e saudade pela mãe, relembrando momentos importantes ao lado de Glória.

“Hoje você estaria completando quantos anos? Kkkkkkkkkk. Eu sinto você comigo todos os dias e todas as horas. Sempre que preciso resolver algo, penso: ‘O que a mamãe faria?’”, escreveu ela.

Ela também contou sobre tradições que mantinha com a mãe e a irmã:

“Meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário.”

Seguidores se emocionam com a postagem

Nos comentários, diversos seguidores e admiradores da jornalista deixaram mensagens de carinho para as filhas de Glória.

“Que lindo, Maria! Ela vai estar sempre dentro do seu coração, indicando os caminhos. É uma conexão de amor”, escreveu uma seguidora.

Outra comentou, fazendo referência ao sucesso da apresentadora: “Glória, seja celebrada! Na infinidade desse céu estelar, você é uma das que brilham aí em cima. A maior no que exercia. Meu abraço, meninas.”

Um terceiro agradeceu pela lembrança: “Obrigado por me recordar que um dia esse ser humano incrível nos presenteou com seu brilho. Que, de onde estiver, Glória Maria receba todo o amor que merece.”

x