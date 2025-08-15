Menu
ENTRETENIMENTO
CRITICOU

Ex-amante de Neymar critica a infantilização no conteúdo adulto

Fernanda Campos publicou vídeo nas suas redes sociais

Por Agatha Victoria

15/08/2025 - 17:02 h | Atualizada em 15/08/2025 - 17:36
Influenciadora +18 destacou perfis de criadoras que ultilizam a infantilização para lucrar
Fernanda Campos, conhecida como ex-amante de Neymar, utilizou a repercussão das acusações contra Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira, 15, para expor a semelhança com o que acontece no entretenimento adulto.

O influenciador foi detido após possível envolvimento em conteúdos relacionados à exploração de imagens de crianças para criação de conteúdo na internet.

O que ela falou?

Em suas redes sociais, a influenciadora +18 destacou a existência de perfis de criadoras em plataformas adultas que utilizam a infantilização para obter faturamento e lucrar com fetiches problemáticos, ligados diretamente à imagem de crianças.

“O Felca fez centenas de criadoras de conteúdo perderem milhares de vendas neste último mês. A ‘adultização’ e a ‘infantilização’ são coisas diferentes, mas que caminham para o mesmo rumo. E tem vários perfis de criadoras de conteúdo adulto que, infelizmente, insistem em se infantilizar”, disse.

Fernanda explicou que não se trata de realizar desejos como se vestir de cosplay, mas sim de produzir conteúdos problemáticos

“Não estou falando de cosplay ou de realizar desejos, fetiches… Estou falando de infantilização real: elas se vestem como crianças, falam como crianças e fazem ensaios no Dia das Crianças para divulgar conteúdo adulto”, declarou.

A ex-amante de Neymar ressaltou ainda que é contra esse tipo de segmento e defendeu a punição dessas contas, muitas das quais já vêm sendo desativadas por algumas plataformas.

“Algumas dessas plataformas estão optando por desabilitar, derrubar as contas dessas criadoras que fazem apologia à sexualidade infantil. Queira ou não, usar uma fantasia ou interpretar um personagem criança é uma apologia à sexualidade infantil. Acho muito justo banir essas contas”, concluiu Fernanda.

Confira publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Fernanda Campos (@feercamppos)

x