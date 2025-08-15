Influenciador é confundido com Hytalo Santos e reage: “Fui chamado de pedófilo"

Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira,15 - Foto: Reprodução| Redes sociais

Na última quinta-feira, 14, o influenciador Lucas Guedez passou por uma situação delicada ao desembarcar em São Paulo, após alguns dias no Rio de Janeiro na companhia do amigo Álvaro Xaro.

Nas redes sociais, o colega de palco de Virginia Fonseca revelou ter sido vítima de um constrangimento no aeroporto, ao ser confundido com Hytalo Santos, influenciador preso na manhã desta sexta-feira, 15, acusado pelo Ministério Público da Paraíba de exploração e exposição de menores de idade na internet.

"Eu queria desmaiar. Isso já vem acontecendo há um tempo. Sempre conto para os meus amigos, rindo, que sou confundido com o Hytalo Santos. E hoje, depois de acontecer esse caso todo, duas senhoras começaram a me xingar no aeroporto. Me chamavam de pedófilo e diziam: 'A polícia está atrás de você'", relatou o contratado do SBT.

Ele também descreveu como se sentiu durante o episódio: "Eu me tremi tanto... Foi uma situação tão constrangedora que não estou nem conseguindo falar direito, estou nervoso. Fiquei pálido, comecei a tremer todinho e elas continuavam gritando. Tirei o fone para entender e falei: 'Moça, você está me confundindo'. E ela respondeu: 'Não, a polícia está atrás de você'".

Saiu em defesa

Com a situação se agravando, uma funcionária da companhia aérea interveio em defesa do influenciador.

"A moça da Gol começou a me defender. Eu sempre odiei ser confundido com essa pessoa, ainda mais depois de tudo o que aconteceu", contou.

"Juro, nunca tive tanta vontade de dar voadora em duas senhoras. As pessoas são sem noção. Não é porque são senhoras... pelo amor de Deus, estou incrédulo. Elas gritaram, imagina o desespero. Ainda não acredito que isso aconteceu comigo", completou.