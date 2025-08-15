Grupo Lôro comemora 30 anos com shows de Jau e Tuca Fernandes

comemoração acontece no dia 6 de setembro, em Praia do Flamengo, com shows de Jau e Tuca Fernandes. - Foto: Agência LK

Sol, mar, música boa, esportes e aquele clima que só a Bahia sabe oferecer. É nesse cenário que o Grupo Lôro celebra três décadas de história, transformando momentos à beira-mar em memórias inesquecíveis. O que começou como um empreendimento familiar hoje é sinônimo de gastronomia, entretenimento e hospitalidade, levando a energia baiana para milhares de pessoas e marcando presença no roteiro turístico do Brasil.

Fundado em 1995 por Lôro Melo e Rô Imbassahy, o Lôro iniciou suas atividades em Pedra do Sal, Salvador, com um modelo inovador que combinava estrutura, serviço e experiência à beira-mar, conquistando o público desde o início.

Após um raio destruir a casa da família em Itapuã, o casal viu a oportunidade de profissionalizar o negócio, criando um formato de atendimento que logo se tornou referência. Hoje, a gestão está nas mãos do filho do casal, Pedro Imbassahy, que mantém a tradição e busca inovação para garantir a longevidade do empreendimento.

O processo de expansão não foi linear. Pedro lembra que, dois anos após o início no Pedra do Sal, o sucesso do negócio causou incômodo à Associação de Moradores, que desistiu de alugar o espaço devido à movimentação intensa. “Meu pai então saiu do emprego em 1997 e passou a abrir outras unidades, transformando isso em um projeto de vida”, diz ele.

Hoje, o Lôro emprega cerca de 300 pessoas — número que chega a quase 400 no verão — e movimenta uma ampla cadeia produtiva que inclui pescadores, marisqueiros, produtores locais e vendedores ambulantes. Além disso, o empreendimento tem papel importante no turismo de Salvador, ajudando a reposicionar a capital como destino de praia, lazer e experiências culturais para visitantes de todo o Brasil.

A marca também adotou práticas sustentáveis, como coleta seletiva e reciclagem, alinhando tradição e responsabilidade ambiental. A gestão profissional, o marketing estruturado, a presença digital e a conexão com esportes como surf e com a música local são pilares para manter o Lôro atualizado e conectado às novas gerações.

“Chegar aos 30 anos é motivo de orgulho, é fruto de resiliência, adaptação e identificação com a nossa cultura. Mas sentimos que ainda há muito a construir”, afirma Pedro Imbassahy.

A comemoração oficial pelos 30 anos acontece no dia 6 de setembro, na unidade da Praia do Flamengo, em Salvador, com shows de Jau e Tuca Fernandes. A venda dos ingressos está disponível no Sympla.