Pastor flagrado de calcinha já processou Eduardo Costa; saiba motivo

A dupla já esteve no centro de uma disputa judicial - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após viralizar nesta semana ao ser flagrado de calcinha e peruca em rua de Goiânia, Goiás, o pastor Eduardo Costa voltou aos holofotes depois que resgataram outra polêmica. Ele já esteve no centro de uma disputa judicial com o cantor sertanejo de mesmo nome.

Em 2023, o pastor acionou a Justiça contra o artista. As partes chegaram a um entendimento fora dos tribunais: o líder religioso recebeu R$ 50 mil por danos morais e transferiu para o cantor o domínio e os direitos do site “www.eduardocosta.com.br”.

Segundo o Metrópoles, o acordo encerrou todos os processos relacionados, conforme informações divulgadas pelo portal Metrópoles.

O religioso atuava como bispo e mantém cerca de 1,6 mil seguidores no Instagram, perfil fechado com a descrição “Poder e milagres – pastor”. Ele também se dedica à música gospel e disponibiliza no YouTube a canção Barrabás, de sua autoria.

Vídeo polêmico

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o pastor Eduardo Costa caminhando próximo a um bar em Goiânia (GO), vestido com calcinha e usando uma peruca loira.

O conteúdo, publicado na última segunda-feira, 11, movimentou a web e gerou inúmeros comentários sobre a identidade do pastor e os motivos que o levaram a usar roupas femininas.

Pronunciamento do pastor

Após o vídeo viralizar, o pastor gravou um vídeo junto com sua esposa, Valquíria Costa, explicando os motivos que o levaram a se vestir como mulher.

Segundo Eduardo, o uso das roupas femininas foi motivado por uma investigação: “para fazer uma investigação pessoal sobre uma situação particular”.

“De forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço”, explicou ele.

Ele também contou que a pessoa que fez as imagens tentou extorqui-lo, mas ele não cedeu às chantagens. Além disso, afirmou que a esposa sabia da investigação, mas não tinha conhecimento dos detalhes.

O líder religioso destacou que o ocorrido configura uma tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem, mas não informou se havia aplicado boletim de ocorrência contra a pessoa.

Comentários dos internautas

O caso movimentou as redes sociais, e os internautas encheram a web de comentários sobre a situação, fazendo até mesmo comparações com a sister Hong, o homem chinês que se disfarçou para gravar e compartilhar vídeos de encontros sexuais com mais de mil homens.

“Boné e óculos não serviam? Precisava ser mulher! Vestido? Também não dava!! Tinha que ser calcinha e blusa colada!”, disse um usuário do X (antigo Twitter).

Outro exclamou: “É a primeira vez que vejo dizerem que não é demônio no corpo e o inimigo agindo”. Um terceiro brincou: “Nossa sister Hong!”