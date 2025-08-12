MUDANÇA DE VIDA
Novo pastor? Oruam relata cultos na prisão e tem situação exposta
Oruam recebeu foi visitado pela mãe neste final de semana
Por Franciely Gomes
Oruam recebeu uma visita especial na cadeia neste final de semana. Mãe do cantor, Marcia Gama fez um relato sobre a conversa que teve com o filho, que está preso desde o dia 22 de julho, na cela coletiva no Presídio Bangu 3, no Rio de Janeiro.
Em um post em seu perfil do Instagram, a empresária contou que teve uma conversa sincera com o rapaz e ficou feliz ao vê-lo sorrindo. “Foi a primeira visita onde vi o Mauro. Vi meu filho sorrindo, abracei, dei uma palavra de força pra ele, que é o que merece nesse momento”, disse ela.
“Pude ver ele sereno, com muita paz no coração, ver o amor de todas aquelas crianças com ele. Estou muito feliz, vi ele deitadinho, dormindo, tirando um sono do meu lado, senti a batida do coração dele”, completou.
Marcia ainda relatou o desabafo do rapper sobre a importância de cultos religiosos dentro da prisão e afirmou que estar mais perto da palavra de Deus tem feito bem a ele. “Teve um culto lá e ele falou para mim 'mãe, é muito necessário o evangelho aqui' nesse lugar. É o verdadeiro evangelho que vai na prisão”, disparou.
Porque Oruam foi preso?
Oruam foi preso após se entregar à polícia. A detenção aconteceu um dia após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão preventiva contra ele, que está sendo indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.
Leia Também:
O mandado foi aberto após o rapper ter tentado impedir a apreensão de um adolescente conhecido como “Menor Piu”, suspeito de tráfico e roubo, que estava em sua casa. Os policiais relataram que a ação aconteceu durante uma operação na noite anterior à prisão dele.
O caso está em andamento na Justiça e o famoso foi classificado como preso de “alta periculosidade” pelas autoridades do Rio de Janeiro, pois ele pode representar potencial de ameaça à segurança pública.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes