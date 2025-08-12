Novo pastor? Oruam relata cultos na prisão e tem situação exposta

Oruam está preso há quase um mês - Foto: Reprodução | Instagram

Oruam recebeu uma visita especial na cadeia neste final de semana. Mãe do cantor, Marcia Gama fez um relato sobre a conversa que teve com o filho, que está preso desde o dia 22 de julho, na cela coletiva no Presídio Bangu 3, no Rio de Janeiro.

Em um post em seu perfil do Instagram, a empresária contou que teve uma conversa sincera com o rapaz e ficou feliz ao vê-lo sorrindo. “Foi a primeira visita onde vi o Mauro. Vi meu filho sorrindo, abracei, dei uma palavra de força pra ele, que é o que merece nesse momento”, disse ela.

“Pude ver ele sereno, com muita paz no coração, ver o amor de todas aquelas crianças com ele. Estou muito feliz, vi ele deitadinho, dormindo, tirando um sono do meu lado, senti a batida do coração dele”, completou.

Marcia ainda relatou o desabafo do rapper sobre a importância de cultos religiosos dentro da prisão e afirmou que estar mais perto da palavra de Deus tem feito bem a ele. “Teve um culto lá e ele falou para mim 'mãe, é muito necessário o evangelho aqui' nesse lugar. É o verdadeiro evangelho que vai na prisão”, disparou.

Porque Oruam foi preso?

Oruam foi preso após se entregar à polícia. A detenção aconteceu um dia após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão preventiva contra ele, que está sendo indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

O mandado foi aberto após o rapper ter tentado impedir a apreensão de um adolescente conhecido como “Menor Piu”, suspeito de tráfico e roubo, que estava em sua casa. Os policiais relataram que a ação aconteceu durante uma operação na noite anterior à prisão dele.

O caso está em andamento na Justiça e o famoso foi classificado como preso de “alta periculosidade” pelas autoridades do Rio de Janeiro, pois ele pode representar potencial de ameaça à segurança pública.