Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA DE VIDA

Novo pastor? Oruam relata cultos na prisão e tem situação exposta

Oruam recebeu foi visitado pela mãe neste final de semana

Por Franciely Gomes

12/08/2025 - 20:57 h
Oruam está preso há quase um mês
Oruam está preso há quase um mês -

Oruam recebeu uma visita especial na cadeia neste final de semana. Mãe do cantor, Marcia Gama fez um relato sobre a conversa que teve com o filho, que está preso desde o dia 22 de julho, na cela coletiva no Presídio Bangu 3, no Rio de Janeiro.

Em um post em seu perfil do Instagram, a empresária contou que teve uma conversa sincera com o rapaz e ficou feliz ao vê-lo sorrindo. “Foi a primeira visita onde vi o Mauro. Vi meu filho sorrindo, abracei, dei uma palavra de força pra ele, que é o que merece nesse momento”, disse ela.

“Pude ver ele sereno, com muita paz no coração, ver o amor de todas aquelas crianças com ele. Estou muito feliz, vi ele deitadinho, dormindo, tirando um sono do meu lado, senti a batida do coração dele”, completou.

Marcia ainda relatou o desabafo do rapper sobre a importância de cultos religiosos dentro da prisão e afirmou que estar mais perto da palavra de Deus tem feito bem a ele. “Teve um culto lá e ele falou para mim 'mãe, é muito necessário o evangelho aqui' nesse lugar. É o verdadeiro evangelho que vai na prisão”, disparou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Momentos Cortados (@momentoscortados)

Porque Oruam foi preso?

Oruam foi preso após se entregar à polícia. A detenção aconteceu um dia após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão preventiva contra ele, que está sendo indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Leia Também:

Ator da Globo posa de cueca e questiona: “Com ou sem pelo?”
Pastor é flagrado de calcinha e peruca em bar: “Nossa Sister Hong”
Virginia Fonseca é acusada de exploração infantil: “Pior que Hytalo Santos"

O mandado foi aberto após o rapper ter tentado impedir a apreensão de um adolescente conhecido como “Menor Piu”, suspeito de tráfico e roubo, que estava em sua casa. Os policiais relataram que a ação aconteceu durante uma operação na noite anterior à prisão dele.

O caso está em andamento na Justiça e o famoso foi classificado como preso de “alta periculosidade” pelas autoridades do Rio de Janeiro, pois ele pode representar potencial de ameaça à segurança pública.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Oruam Oruam preso prisao-oruam

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oruam está preso há quase um mês
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Oruam está preso há quase um mês
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Oruam está preso há quase um mês
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Oruam está preso há quase um mês
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x