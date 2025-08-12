Ator da Globo posa de cueca e questiona: “Com ou sem pelo?”

O ator fez uma brincadeira com os seguidores - Foto: Reprodução | TV Globo

Julio Rocha animou os seguidores ao posar só de cueca nas redes sociais, nesta terça-feira, 12. O ator da Globo surgiu tomando banho e segurando um aparelho de barbear, questionando os fãs se deveria ou não raspar as pernas.

“Perna com ou sem pelo?”, escreveu ele na legenda da publicação, seguido de um emoji de risada, exibindo as pernas com pelos. O artista ainda aproveitou para exibir seu físico atual após perder três quilos no último mês.

Post de Julio no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Recentemente, o global contou que está realizando uma rotina intensa de treinos em casa, com simulador de escada, musculação e trilhas nos fins de semana. Atualmente, ele está pesando cerca de 84 kg.

Nova novela da Globo

De volta à TV após mais de dez anos, Julio está confirmado no elenco da novela Três Graças, nova trama das nove da Globo, que será protagonizada pelas atrizes Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral.

O folhetim também contará com a participação de Miguel Falabella, Samuel de Assis, Mell Muzillo, Fernanda Vasconcellos, Murilo Benício, Grazi Massafera, Pedro Novaes e o cantor Belo.