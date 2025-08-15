Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

R&B

Ragin Morais apresenta novo EP nesta sexta, 15, no Colaboraê

Na sequência do fim de semana, Showcase feat. CLUBLATTY e Gabriel Tourinho levam música eletrônica, voz e violão ao Rio Vermelho.

Por Jair Mendonça Jr

15/08/2025 - 15:06 h
Imagem ilustrativa da imagem Ragin Morais apresenta novo EP nesta sexta, 15, no Colaboraê
-

O cantor e compositor Ragin Morais esquenta o final de semana do Colaboraê, nesta sexta-feira, 15, a partir das 18h, com o lançamento do novo EP ‘Às vezes, de novo’ (2025). O artista leva ao Rio Vermelho toda a suavidade dos hits ‘Langerie’ e ‘Diz Que Ta Sentindo Falta’, dando o start oficial na programação noturna da capital. Na sequência, entre os dias 16 e 17 de agosto, o espaço recebe as atrações de Showcase feat. DJ CLUBLATTY e Gabriel Tourinho.

Leia Também:

Grupo Lôro comemora 30 anos com shows de Jau e Tuca Fernandes
O que fazer em Salvador: shows de Xanddy Harmonia, Olodum e mais
João Bosco faz show com homenagens a Vinicius e Aldir Blanc

Iniciando a agenda eletrônica do sábado, 16, a Showcase feat. CLUBLATTY comandam a noite, a partir das 18h, com a ‘discotecagem’ dos DJ’s Cake, NetxFuck, LATTY e Sammy Dreams. Para quem deseja aproveitar o finalzinho de tarde no domingo, 17, a opção é curtir o repertório intimista de voz e violão, na assinatura de Gabriel Tourinho, a partir das 17h.

Além da grade artística inédita, o Colaboraê traz novidades na cartela do bar, com caipirinhas em dobro para quem faz aniversário no mês, deixando as comemorações ainda mais especiais. O funcionamento da casa ocorre às sextas e sábados, das 18h às 2h, e aos domingos, entre 17h e 2h.

Os ingressos para as atrações já estão à venda pelo Sympla e também na portaria do evento, sujeito à lotação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ragin Morais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x