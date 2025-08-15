Ragin Morais apresenta novo EP nesta sexta, 15, no Colaboraê

- Foto: Divulgação

O cantor e compositor Ragin Morais esquenta o final de semana do Colaboraê, nesta sexta-feira, 15, a partir das 18h, com o lançamento do novo EP ‘Às vezes, de novo’ (2025). O artista leva ao Rio Vermelho toda a suavidade dos hits ‘Langerie’ e ‘Diz Que Ta Sentindo Falta’, dando o start oficial na programação noturna da capital. Na sequência, entre os dias 16 e 17 de agosto, o espaço recebe as atrações de Showcase feat. DJ CLUBLATTY e Gabriel Tourinho.

Iniciando a agenda eletrônica do sábado, 16, a Showcase feat. CLUBLATTY comandam a noite, a partir das 18h, com a ‘discotecagem’ dos DJ’s Cake, NetxFuck, LATTY e Sammy Dreams. Para quem deseja aproveitar o finalzinho de tarde no domingo, 17, a opção é curtir o repertório intimista de voz e violão, na assinatura de Gabriel Tourinho, a partir das 17h.

Além da grade artística inédita, o Colaboraê traz novidades na cartela do bar, com caipirinhas em dobro para quem faz aniversário no mês, deixando as comemorações ainda mais especiais. O funcionamento da casa ocorre às sextas e sábados, das 18h às 2h, e aos domingos, entre 17h e 2h.

Os ingressos para as atrações já estão à venda pelo Sympla e também na portaria do evento, sujeito à lotação.