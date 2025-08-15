Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
LUTO

Gominho mostra nova casa e faz homenagem impressionante a Preta Gil

Influenciador compartilha homenagem à cantora nos stories do Instagram

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/08/2025 - 15:37 h | Atualizada em 15/08/2025 - 16:12
Influenciador acompanhou de perto o tratamento de Preta Gil
O influenciador Gominho está de casa nova e decidiu incluir imagens da melhor amiga, Preta Gil, na decoração. Nesta quarta-feira, 13, ele publicou registros nos stories do Instagram mostrando retratos da cantora em diferentes cantos do imóvel. "Espalhando ela pelos cantinhos da casa nova", escreveu.

Em um post no feed, Gominho exibiu um carrossel de fotos, incluindo um momento em que aparece segurando um quadro de Preta. "E entre um dia e outro. É o amor que me faz ser", publicou na legenda. Seguidores deixaram comentários elogiando a homenagem: "Ai que coisa mais linda esse quadro", disse uma internauta. "Ficou lindo!", comentou outra.

Nos últimos dias, circularam rumores de que Gominho teria herdado R$ 5 milhões deixados por Preta Gil. O influenciador negou a informação em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, afirmando que não recebeu qualquer valor. "Se me sequestrarem achando que sou rico, não vou ter nem R$ 1 pra entregar", disse, em tom de ironia.

Amigo próximo da cantora, ele acompanhou de perto o tratamento de Preta contra o câncer. Gominho acredita que a convivência intensa pode ter alimentado boatos, mas reforça que nunca houve conversa sobre herança ou bens entre eles.

Ele também negou ter recebido benefícios financeiros após sua saída da Mynd, agência cofundada por Preta. Segundo o influenciador, sua situação atual é de instabilidade econômica, e as notícias sobre supostas fortunas recebidas são infundadas.

Estima-se que o patrimônio de Preta Gil esteja em torno de R$ 30 milhões, com a maior parte destinada ao filho, Francisco Gil, e à neta, Sol de Maria. Gominho afirma não ter expectativas quanto a isso e garante que sua amizade com a cantora sempre foi baseada no afeto, não em interesses materiais.

