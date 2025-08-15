Famoso compara Virginia Fonseca a Hytalo Santos e viraliza na internet

Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo Santos - Foto: Reprodução | Redes sociais

O influenciador Veiga comparou, em vídeo que viralizou no TikTok, a apresentadora Virginia Fonseca ao influenciador Hytalo Santos, acusado de exploração infantil. Na gravação, Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo e fez críticas à forma como a empresária lida com situações pessoais nas redes sociais.

"Já que o Felca abriu a porteira, vou te provar em três ocasiões porque a Virginia Fonseca é igual ou pior que esse Hytalo Santos, um ser humano deplorável, capaz de explorar tudo e todos que estão do lado dela, até mesmo os mortos", declarou.

Ele citou como exemplo o episódio em que o filho caçula de Virginia, José Leonardo, foi internado na UTI.

"Recentemente, o filho da Virginia foi parar na UTI, e o que ela fez? Em vez de se recolher e respeitar a criança, ela postou cada detalhe nos stories. Imagens fortes dele entubado, com fios e aparelhos, pra que todo mundo visse e engajasse (…) Na psicanálise, a gente chama isso de manipulação emocional instrumental, quando a gente usa a dor pra poder controlar a reação do público", afirmou.



Hytalo Santos é preso por suspeita de crimes e abusos contra crianças

Nesta sexta-feira, 15, o influenciador Hytalo Santos foi preso em São Paulo. Ele era investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) após acusações feitas pelo criador de conteúdo Felca, que o apontou como responsável por abuso e crimes sexuais contra menores de idade nas redes sociais.

No início da semana, na terça-feira, 12, a Justiça da Paraíba determinou que Hytalo não utilizasse suas redes sociais e não mantivesse contato com os adolescentes mencionados nos processos. A promotora Ana Maria França solicitou ainda que os vídeos publicados pelo influenciador deixassem de gerar receita, medida que foi aceita pelo Judiciário.