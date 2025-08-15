Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Famoso compara Virginia Fonseca a Hytalo Santos e viraliza na internet

Declarações de influenciador criticando postura da apresentadora fizeram barulho nas redes sociais

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/08/2025 - 17:13 h
Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo Santos
Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo Santos -

O influenciador Veiga comparou, em vídeo que viralizou no TikTok, a apresentadora Virginia Fonseca ao influenciador Hytalo Santos, acusado de exploração infantil. Na gravação, Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo e fez críticas à forma como a empresária lida com situações pessoais nas redes sociais.

"Já que o Felca abriu a porteira, vou te provar em três ocasiões porque a Virginia Fonseca é igual ou pior que esse Hytalo Santos, um ser humano deplorável, capaz de explorar tudo e todos que estão do lado dela, até mesmo os mortos", declarou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gominho mostra nova casa e faz homenagem impressionante a Preta Gil
Influenciador é confundido com Hytalo Santos e reage: “Fui chamado de pedófilo"
Ragin Morais apresenta novo EP nesta sexta, 15, no Colaboraê

Ele citou como exemplo o episódio em que o filho caçula de Virginia, José Leonardo, foi internado na UTI.

"Recentemente, o filho da Virginia foi parar na UTI, e o que ela fez? Em vez de se recolher e respeitar a criança, ela postou cada detalhe nos stories. Imagens fortes dele entubado, com fios e aparelhos, pra que todo mundo visse e engajasse (…) Na psicanálise, a gente chama isso de manipulação emocional instrumental, quando a gente usa a dor pra poder controlar a reação do público", afirmou.

Hytalo Santos é preso por suspeita de crimes e abusos contra crianças

Nesta sexta-feira, 15, o influenciador Hytalo Santos foi preso em São Paulo. Ele era investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) após acusações feitas pelo criador de conteúdo Felca, que o apontou como responsável por abuso e crimes sexuais contra menores de idade nas redes sociais.

No início da semana, na terça-feira, 12, a Justiça da Paraíba determinou que Hytalo não utilizasse suas redes sociais e não mantivesse contato com os adolescentes mencionados nos processos. A promotora Ana Maria França solicitou ainda que os vídeos publicados pelo influenciador deixassem de gerar receita, medida que foi aceita pelo Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Hytalo Santos polêmica Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo Santos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo Santos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo Santos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Veiga afirmou que Virginia Fonseca seria “igual ou pior” que Hytalo Santos
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x