EXPULSA!
Modelo é desclassificada de concurso após criar perfil em site adulto
Kéllyta Tharsys foi retirada do Miss Pernambuco e multada em R$ 25 mil por violar cláusula de imagem
Por Rafael Tiago
A modelo e influencer Kéllyta Tharsys, finalista do Miss Pernambuco por uma franquia do Miss Inter Brazil, foi desclassificada e multada em R$ 25 mil após criar um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. A organização do concurso alegou que a atitude violou cláusula do regulamento referente à imagem e conduta das candidatas.
Mesmo após a penalidade, Kéllyta decidiu manter e expandir a produção de conteúdo sensual, afirmando que está focada na carreira +18 e que o concurso não oferecia retorno financeiro. Ela relata ter investido em equipamentos e produção para ampliar o alcance de seu material.
“Postei uma prévia do ensaio sem roupa e com uma faixa. Ganhei mais em um dia do que tudo o que aconteceu no concurso. Devolvi a faixa, mas os boletos estão pagos”, ironiza.
A decisão da organização dividiu opiniões entre candidatas e público. “O concurso não dava dinheiro, só me trouxe status mesmo. Mas isso não paga conta. Se é para mostrar o corpo, que seja do meu jeito e ganhando dinheiro. É um padrão moralista. Hoje até famosas estão nos sites, esse pessoal é muito conservador. Nem vi isso no contrato, assinei na emoção”, diz nota da orgranização.
Experiência, fama e dinheiro
Kéllyta afirma que está investindo alto no conteúdo sensual: já montou um miniestúdio em casa, contratou fotógrafo exclusivo e comprou novas câmeras para vídeos em HD. “Hoje os caras querem ver o que tem por baixo do vestido de gala — e eu vou mostrar, sim. Com muito orgulho. Achei sacanagem, mas não vou me vitimizar, estou acostumada já”.
A polêmica dividiu opiniões entre as demais candidatas do Miss. Ela, no entanto, já fez a sua escolha. “Entrei pela experiência, fama e dinheiro. Mas não ganhei. Entre um reinado de mentirinha e um reinado pelada, eu escolho reinar como eu sou: livre, ousada e dona de mim”.
Pontos principais do caso
- Motivo da desclassificação: criação de perfil em site de conteúdo adulto, considerada violação de cláusula contratual.
- Penalidade aplicada: multa de R$ 25 mil e retirada do título de finalista.
- Resposta da modelo: manteve a atividade e aumentou a produção de conteúdo sensual.
- Retorno financeiro: afirma ter faturado mais com a plataforma do que durante todo o concurso.
- Repercussão: medida gerou debate sobre regras, conduta e liberdade de imagem das participantes.
