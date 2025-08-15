Modelo é desclassificada de concurso após criar perfil em site adulto

Modelo e influencer Kéllyta Tharsys - Foto: Divulgação

A modelo e influencer Kéllyta Tharsys, finalista do Miss Pernambuco por uma franquia do Miss Inter Brazil, foi desclassificada e multada em R$ 25 mil após criar um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. A organização do concurso alegou que a atitude violou cláusula do regulamento referente à imagem e conduta das candidatas.

Mesmo após a penalidade, Kéllyta decidiu manter e expandir a produção de conteúdo sensual, afirmando que está focada na carreira +18 e que o concurso não oferecia retorno financeiro. Ela relata ter investido em equipamentos e produção para ampliar o alcance de seu material.

| Foto: Divulgação

“Postei uma prévia do ensaio sem roupa e com uma faixa. Ganhei mais em um dia do que tudo o que aconteceu no concurso. Devolvi a faixa, mas os boletos estão pagos”, ironiza.

A decisão da organização dividiu opiniões entre candidatas e público. “O concurso não dava dinheiro, só me trouxe status mesmo. Mas isso não paga conta. Se é para mostrar o corpo, que seja do meu jeito e ganhando dinheiro. É um padrão moralista. Hoje até famosas estão nos sites, esse pessoal é muito conservador. Nem vi isso no contrato, assinei na emoção”, diz nota da orgranização.

Experiência, fama e dinheiro

Kéllyta afirma que está investindo alto no conteúdo sensual: já montou um miniestúdio em casa, contratou fotógrafo exclusivo e comprou novas câmeras para vídeos em HD. “Hoje os caras querem ver o que tem por baixo do vestido de gala — e eu vou mostrar, sim. Com muito orgulho. Achei sacanagem, mas não vou me vitimizar, estou acostumada já”.

A polêmica dividiu opiniões entre as demais candidatas do Miss. Ela, no entanto, já fez a sua escolha. “Entrei pela experiência, fama e dinheiro. Mas não ganhei. Entre um reinado de mentirinha e um reinado pelada, eu escolho reinar como eu sou: livre, ousada e dona de mim”.

Pontos principais do caso

Motivo da desclassificação: criação de perfil em site de conteúdo adulto, considerada violação de cláusula contratual.

Penalidade aplicada: multa de R$ 25 mil e retirada do título de finalista.

Resposta da modelo: manteve a atividade e aumentou a produção de conteúdo sensual.

Retorno financeiro: afirma ter faturado mais com a plataforma do que durante todo o concurso.

Repercussão: medida gerou debate sobre regras, conduta e liberdade de imagem das participantes.